Росія підвищує банківські ставки під тягарем війни і санкцій

Центральний банк Росії 15 серпня на надзвичайному засіданні вирішив різко підняти облікові ставки до 12%, щоб стримати обвал вартості російського рубля.

Причиною такого кроку стало падіння обмінного курсу в Росії до понад 100 рублів за 1 американський долар.

Рубль втрачає ціну в умовах величезного зростання витрат Москви на війну проти України в той час, як російська економіка потерпає від міжнародних санкцій запроваджених у відповідь на російську агресію.

Одразу після початку лютневого вторгнення в Україну 2022 р. курс сягав рівня 130 за долар, але російський центральний банк запровадив обмеження, які на певний час стабілізували валюту і впродовж минулого літа курс тримався на рівні 50-60 рублів за долар.

Аналітики кажуть, що подальша слабкість рубля спричинена збільшенням військових витрат, що підштовхує імпорт, і обумовлена падінням експорту, зокрема зниженням надходжень від продажу російської нафти й газу.

Російський експорт обмежують узгоджені кроки ЄС, США та інших держав, які відмовляються від російського газу й нафтопродуктів, а також запровадили верхню межу ціни нафти з Росії на міжнародному ринку.

Підвищення курсових ставок нічого не вирішить.., якщо не буде вирішено основну проблему – війну та санкції.

Можливості Центрального банку Росії використовувати валютні резерви для підтримки рубля обмежені внаслідок замороження російських активів у західних фінансових установах на приблизно 300 мільярдів доларів.

Російський центральний банк визнав, що країні загрожує наростання інфляції, що виливається у зростання цін і погіршення рівня життя в Росії.

Президент Владімір Путін дає зрозуміти, що не хоче припиняти війну в Україні, тому замість зменшенні військових витрат Москва ймовірно буде вимушена і далі скорочувати бюджетні видатки на цивільні галузі та соціальні цілі.

Пори знецінення рубля російський уряд наполягає, що економіка країни зростає і минулого тижня державна статистична агенція оголосила, що в другій чверті 2023 року зростання у порівнянні з минулим роком становило 4,9%.

Але західні фахівці вважають, що значна частина того зростання відображає не ріст економічної активності, а збільшення урядових видатків на війну.

Агенція Reuters цитує Тімоті Еша, фахівця в інвестиційній компанії Bluebay Asset Management, який вважає, що «поки триває війна, для Росії, російської економіки та рубля буде лише гірше».

«Підвищення курсових ставок нічого не вирішить. Вони можуть лише тимчасово сповільнити темпи девальвації рубля за рахунок уповільнення зростання реального ВВП, якщо не буде вирішено основну проблему – війну та санкції», - сказав Тімоті Еш.