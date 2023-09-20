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Байден таки зустрівся з Нетаньягу, на тлі критики реформ в Ізраїлі
Президент США Джо Байден у середу зустрічається із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Це їхня перша особиста зустріч після переобрання Нетаньягу.
На порядку денному, як очікується, обговорення нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а також протистояння ядерній програмі Ірану.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявляв, що лідери “обговорять низку двосторонніх і регіональних питань, зосереджених на спільних демократичних цінностях між США та Ізраїлем і на баченні більш стабільного, процвітаючого та інтегрованого регіону, а також щоб зрівняти позиції щодо ефективної протидії та стримування Ірану".
Сполучені Штати, Ізраїль і Саудівська Аравія обговорюють можливу угоду, за якою ізраїльтяни та саудівці нормалізують дипломатичні відносини, а Вашингтон та Ер-Ріяд домовляться про оборонний пакт. Втім, як пише видання Reuters, до переговорів в цьому питанні ще далеко.
Раніше ЗМІ у США широко обговорювали тему, чи взагалі зустріч Байдена і Нетаньягу відбудеться і де. Уряд Ізраїлю намагається провести в країні судову реформу, яка, за словами оглядачів, обмежує повноваження суддів. Ця реформа викликала масові протести в Ізраїлі та міжнародну критику.
Крім того, Ізраїль останнім часом поширив заселення окупованої території на Західному березі річки Йордан, яку палестинці вважають своєю. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль через ці поселення, мовляв, вони перешкоджають встановленню миру з палестинцями.
Як пише видання Reuters, прем’єр Нетаньягу ще з грудня минулого року очікує візиту до США, втім не отримував запрошення від президента Байдена.
Раніше цього року Джо Байден заявляв, що не має наміру зустрічатися з Нетаньягу “найближчим часом”. Пізніше Білий дім таки повідомив, що зустріч відбудеться. Тоді офіс ізраїльського прем’єр-міністра оголосив, що Нетаньягу запросили, але Білий дім на прохання прокоментувати, не назвав це запрошенням і не уточнив, де саме зустрінуться лідери країн.
Водночас у липні цього року Байден запросив до Білого дому президента Ізраїлю Ісаака Герцога. Президент в Ізраїлі здебільшого виконує представницькі функції, виконавча влада країни - в руках прем’єр-міністра.
За даними видання Axios, радники президента Байдена розділились в питанні, чи варто запрошувати Нетаньягу в Білий дім. Частина з них висловлювали побоювання, що цей візит може просигналізувати про американську підтримку ізраїльської політики, зокрема, щодо судової реформи та будівництва ізраїльських поселень на Західному березі Йордану.
Зустріч Байдена та Нетаньягу в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а не у Вашингтоні, це компромісне рішення Білого дому, пише Axios.
У вівторок, 19 вересня, із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу зустрівся президент України Володимир Зеленський в кулуарах Генасамблеї ООН. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зустріч була "дружньою" і Нетаньягу пообіцяв продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.
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- Голос Америки
"Коли країна має шанс на демократію, ми маємо допомогти їй" - в Нью-Йорку говорили про збільшення підтримки України, Молдови
Демократії світу об'єднують зусилля, щоб протистояти війні Росії в Україні. А США та партнери допомагають сусідам України, зокрема Молдові, знижувати енергетичну залежність від Росії.
На цьому наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі учасників ініціативи Democracy Delivers, організованої агенцією США з міжнародного розвитку USAID у Нью-Йорку.
Адміністраторка USAID Саманта Пауер заявила на форумі: "Коли країна має шанс на демократію, ми маємо допомогти її урядові, громадянському суспільству та громадянам втілити цю нагоду".
Сполучені Штати та інші донори подвоїли роботу з урядом Молдови, щоб допомогти подолати залежність країни від Росії, сказав Блінкен.
Зокрема, щоб знизити ціни для громадян, диверсифікувати джерела енергії, які має Молдова, і мати можливість віддалитися від Росії та не залежати від її ресурсів.
Іншим країнам, наприклад, Домініканській Республіці, США допомагають зміцнювати органи державного нагляду для підвищення прозорості системи державних закупівель. Чимало проектів довкола світу за підтримки USAID стосуються охорони здоров’я (зокрема, задля безпеки пологів та зниження рівня материнської смертності), а також кліматичних питань, наголосив крім того Блінкен.
За словами держсекретаря, у закордонних поїздках він зустрічає віру в демократію та прагнення отримати більше демократичних інструментів. “Зараз наша країна також стикається з величезними викликами, включаючи загрози кліматичної кризи, а також різними проблемами, пов’язаними з розвитком технологій, які змінюють кожен аспект нашого суспільства та спроможності нашого уряду, – сказав Блінкен. – Але нас усіх об’єднує переконання, що демократія найкраще підходить для вирішення цих викликів”.
- Голос Америки
МЗС Польщі викликало українського посла через слова Зеленського на Генасамблеї ООН про зерно. Київ закликав "відкинути емоції"
Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН.
"(Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський) передав рішучий протест польської сторони проти вчорашніх заяв президента Зеленського на Генеральній асамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", – йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Там додали, що Яблонський також сказав послу України Василю Зваричу, що "тиснути на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилати скарги до міжнародних трибуналів не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами".
У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook повідомив, що під час зустрічі українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі "український посол вкотре роз'яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна".
"Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", - додав Ніколенко і закликав Варшаву "відкинути емоції".
"Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - йдеться в дописі.
Заяви президентів на Генасамблеї
Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу
Напередодні після виступу на Генасамблеї ООН президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам: "Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України".
"Я б порівняв це з чимось на кшталт людини, що потопає... Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника", - додав він.
Пізніше під час свого виступу із трибуни Генасамблеї президент Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Викликає занепокоєння те, що дехто у Європі грає солідарність у політичному театрі, й робить трилер із зерна. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".
дехто у Європі "грає" солідарність у політичному "театрі", й робить "трилер" із зерна
У понеділок польський президент казав, що на полях Генасамблеї ООН планує обговорити зернове питання під час двосторонньої зустрічі із Зеленським, однак українська сторона не підтверджувала плани про цю зустріч.
Скарга України до СОТ
Нагадаємо, міністри низки країн висловили підтримку рішенню Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина і Словаччина заявили, що, запроваджуючи власні обмеження, вони діють в інтересах своїх економік і задля захисту своїх фермерів від надлишку продукції на ринку.
У відповідь Україна подала до Світової організації торгівлі вимоги про проведення консультацій щодо обмежень.
Коментуючи це, Дуда напередодні зазначив, що якщо Україна подасть скаргу до СОТ, Польща пояснить ситуацію перед трибуналом, і наголосив, що заборона стосується імпорту, а не транзиту українського зерна.
Подальші обмеження на імпорт
Також у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.
"Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС", - йдеться в його дописі у Telegram.
Він додав: "Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн".
Нині прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на це в ефірі каналу Polsat News: "Я попереджаю українську владу, тому що якщо вони таким чином загострять цей конфлікт, ми додамо ще більше продуктів під заборону на ввезення на територію Республіки Польща".
Не ціною дестабілізації польського ринку
Моравецький заявив, що Варшава готова допомогти Києву, але "не ціною дестабілізації польського ринку".
У відповідь заступник міністра економіки України й торговий представник у СОТ Тарас Качка заявивши в ефірі польського радіо RMF FM, що він не думає, що Київ запровадить ембарго на польські яблука та овочі. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив державному інформаційному агентству PAP, що сприйняв коментарі Качки як спосіб "заспокоїти певну атмосферу, яка створювалася два-три дні".
При цьому днями влада Польщі заявляла, що може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться зернове питання.
Раніше Голос Америки повідомляв, що важливою обставиною називають те, що Польща готується до виборів 15 жовтня, тож політики переймаються тим, щоб гарантувати собі підтримку виборців, залучений у сільському господарстві. Польська керівна партія "Право і Справедливість" виграла минулі вибори 2019 року значною мірою завдяки голосам селян.
У статті використано матеріали Reuters
"Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років", - очільник британського МЗС
Велика Британія підтримує розширення складу постійних членів Ради Безпеки ООН. Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"І я, і Велика Британія вже тривалий час закликали до розширення Ради Безпеки. Я думаю, що Індія, Японія, Бразилія, наприклад, і сильний голос з Африки мають бути постійними членами Ради Безпеки. Думаю, є розуміння того, наскільки це важливо. Ми продовжуватимемо працювати зі Сполученими Штатами та іншими країнами, щоб переконатися, що ООН є ефективною та займається правильними речами", - заявив він.
Світ має побачити, що Росія використовує або фактично зловживає своєю позицією в ООН, щоб запобігти підтримці України
Також, за його словами, розчаровує те, що Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років. Він визнав, що наразі немає механізму, щоб виключити Росію з Ради Безпеки, або Організації Об’єднаних Націй. "Але світ має побачити, що Росія використовує або фактично зловживає своєю позицією в ООН, щоб запобігти підтримці України", - додав він.
Водночас попри звинувачення, які зараз лунають на адресу ООН, Клеверлі переконаний, що ООН відіграє важливу роль у системі світової безпеки, у тому числі й в контексті війни в Україні.
Повне інтерв'ю з Джеймсом Клеверлі читайте тут.
"Люди слухають погрози Путіна щодо ескалації", - Клеверлі про те, чому США та Німеччина досі не надали Україні далекобійні ракети
Саме страх більшої ескалації стримують партнерів від надання Україні далекобійних ракет. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Я вважаю, що люди слухають погрози Володимира Путіна про ескалацію. Але я постійно кажу, що люди, які стурбовані страхом ескалації, повинні усвідомити, що саме Володимир Путін відповідальний за ескалацію, бо він ініціював повномасштабне вторгнення в лютому минулого року. Саме він атакує цивільну інфраструктуру України, об’єкти експорту зерна та комерційних операцій в Україні. Отже, Росія несе відповідальність за ескалацію, і ми даємо відповідь на поведінку Росії, її насилля в Україні", - повідомив він.
На початку цього року Велика Британія вирішила, що ми поставимо бойові танки та деякі з тих ракет великої дальності, які українські Збройні сили вже використовують дуже і дуже ефективно
Клеверлі також зазначив, що Велика Британія першою поставила Україні протитанкові ракетні комплекси. "І на початку цього року Велика Британія вирішила, що ми поставимо бойові танки та деякі з тих ракет великої дальності, які українські Збройні сили використовують дуже і дуже ефективно", - додав він.
Як повідомляв "Голос Америки", Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а уряди Німеччини та Сполучених Штатів активно обговорюють питання передачі Україні тактичних балістичних ракет ATACMS та крилатих ракет TAURUS. Про це на спільній пресконференції у Вашингтоні заявили Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
Повне інтерв'ю з Джеймсом Клеверлі читайте тут.
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