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Студія Вашингтон

Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Реформа ООН, Росія на заваді миру, безпека України – головні меседжі Байдена на Генасамблеї ООН. Візит президента Зеленського до Нью-Йорка – чого варто очікувати від перемовин із світовими лідерами?

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