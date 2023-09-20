Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Реформа ООН, Росія на заваді миру, безпека України – головні меседжі Байдена на Генасамблеї ООН. Візит президента Зеленського до Нью-Йорка – чого варто очікувати від перемовин із світовими лідерами?