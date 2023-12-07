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Чому ЗСУ скоротили інтенсивність роботи власної артилерії та коли цю проблему зможуть подолати? Відео

Чому ЗСУ скоротили інтенсивність роботи власної артилерії та коли цю проблему зможуть подолати? Відео
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Чому ЗСУ скоротили інтенсивність роботи власної артилерії та коли цю проблему зможуть подолати? Відео

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Артилерійські снаряди 155-го калібру стали критично важливими боєприпасами для сил оборони України. Хоча Україна налагодила власне виробництво, більшість цього озброєння для ЗСУ постачають зі США та Європи. Однак за останній місяць Вашингтон на третину скоротив ці постачання. Через це Україна змушена була скоротити інтенсивність роботи власної артилерії. Про це експерти розповіли Ірині Соломко. Коли вдасться подолати цю проблему - дивіться в її сюжеті.

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