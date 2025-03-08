"Тривожний відкат". 8-го березня правозахисники закликають протистояти наступу на права жінок

Низка правозахисних організацій світу закликала захищати права жінок, ґендерну рівність та протистояти дискримінації чи навіть “пришвидшеній і добре фінансованій атаці на права жінок”.

ООН трактує цьогорічний Міжнародний жіночий день, що відзначається 8 березня, як привід говорити про “проблеми, негативні реакції на гендерну рівність і приводи для святкування в усьому світі”.

Про це йдеться на сайті організації.

ООН: прогрес може бути втрачений

“Ми не зупинимось, доки не досягнемо прав, рівності та розширення можливостей для всіх жінок і дівчат. І ми переможемо”, – заявила Сіма Бахус, виконавча директорка UN Women (ООН-Жінки).

Згідно з останнім звітом UN Women, торік кожна четверта країна світу повідомила про погіршення прав жінок.

“Сьогодні світ більш ґендерно рівний, ніж будь-коли в історії, але прогрес не гарантований і навіть може бути втрачений без постійних дій”, — сказала в інтерв’ю Euronews Белен Санс, регіональна директорка організації в Європі та Центральній Азії.

За її словами, спостерігається “тривожний відкат”, поглиблення дискримінаціі та ослаблення правового захисту, а також скорочення фінансування ґендерної рівності.

Відповідно до звіту UN Women “Огляд прав жінок: 30 років після Пекіна”, було досягнуто паритету в освіті дівчат, материнська смертність знизилася на третину, а представництво жінок у парламентах зросло більш ніж удвічі за останні три десятиліття.

Як відомо, тридцять років тому 189 урядів зібралися разом на всесвітній конференції з питань жінок, щоб прийняти Пекінську декларацію та Платформу дій – новаторський план зміцнення прав жінок.

Однак Санц попереджає, що досягнутий прогрес “може бути зміщений миттєво”, наголошуючи на необхідності для Європейського Союзу залишатися “надзвичайно пильним” щодо потенційних невдач, оскільки Європа не захищена від глобальної негативної реакції на ґендерну рівність.

США: Місяць жіночої історії

У США березень традиційно оголошено “Місяцем жіночої історії”. Це “дає чудову можливість відзначити величезний вплив, який жінки продовжують робити на нашу націю”, йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

“Ми з Першою леді вшановуємо американських жінок усіх поколінь і різного походження, які були невіддільною частиною нашого процвітання та продуктивності та залишили незгладимий слід у душі та серці нашої нації”, – заявив президент США Дональд Трамп.

Він висловив гордість жінками власної адміністрації – лідерками бізнесу, експертками зовнішньої та внутрішньої політики, авторитетними діячками у сфері національної безпеки, видатними юристками та відданими держслужбовицями, “які ставлять американський народ на перше місце”.

При цьому Трамп наголосив: “Наш уряд більше не сприятиме радикальним ідеологіям, які замінюють жінок чоловіками в просторах і можливостях, призначених для жінок, або руйнують сім’ї, навіюючи нашим синам і дочкам почати війну своїми тілами”.

“Натомість моя адміністрація захищатиме великі американські цінності сім’ї, правди, добробуту та свободи”, – додав президент.

Він заявив, що майже 80% американців підтримують його ідею “захистити жінок і дівчат від гендерного екстремізму”.

“Я ніколи не перестану боротися за жінок і сім’ї Америки, – заявив Трамп. – Сьогодні та щодня дочки Америки запалюють мрії та розвивають характер нашого наступного покоління. Їхній внесок у досконалість Америки гідний похвали та визнання зараз і назавжди”.

Зеленський привітав жінок з днем боротьби за їхні права і за мир

В Україні, де понад три роки триває повномасштабна російська агресія, жінок привітав президент Володимир Зеленський, сказавши, що вони є на передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та в бізнесі.

"Кожна на своєму місці, ви примножуєте нашу спільну силу, допомагаєте, рятуєте, захищаєте, підтримуєте тих, хто поруч, надихаєте та ведете вперед. Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день – ваш день. І кожен день має стати днем миру. Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну", – написав Зеленський у мережі Х (колишня Twitter).

ЮНІСЕФ: до рівності ще понад століття

Національна молодіжна рада ЮНІСЕФ США нагадує, що Міжнародний жіночий день – це “час відзначити те, наскільки ми просунулися в правах дівчат, але також момент, щоб пролити світло на протверезну реальність: попереду ще довгий шлях”.

“За нинішніх темпів нам залишилося понад 130 років до досягнення повної гендерної рівності”, – прогнозує ЮНІСЕФ.

Національна молодіжна рада ЮНІСЕФ США виступила за зусилля з протидії гендерній нерівності в суспільстві та впливати на це через спільноту та мотивацію для інших.

Відповідно до звіту Pew Research Center, у 2024 році жінки заробляли в середньому 85% від того, що заробляли чоловіки.

Amnesty International: світ повинен протистояти зростаючим атакам на гендерну справедливість

Правозахисна група Amnesty International заявила, що світ повинен протистояти зростаючим атакам на гендерну справедливість.

Генсекретарка Amnesty International Агнес Калламар сказала: “Значення Міжнародного жіночого дня 2025 року неможливо переоцінити. Це не випадок вирішення незавершених справ на фронті ґендерної справедливості, а також ще одна нагода підготуватися до того, щоб протистояти активній регресії та зростаючій атаці на наші права”.

“Світ не зміг повністю виконати всі обіцянки [Пекінської декларації]. Від зґвалтувань і феміцидів до примусу, контролю та нападів на наші репродуктивні права, насильство щодо жінок і дівчат усе ще загрожує їхній безпеці, щастю та самому існуванню різними способами”, – наголосила Калламар.

Вона також засудила дії команди Дональда Трампа, назвавши їх “агресивним патріархальним хрестовим походом” проти прав і тілесної автономії жінок і людей різної статі.

На її думку, це вже має руйнівні наслідки не лише в Сполучених Штатах, але й у всьому світі. “Припиняючи внутрішні зусилля по боротьбі з ґендерною, расовою та іншими формами дискримінації, стираючи визнання трансгендерної ідентичності та припиняючи міжнародне фінансування консультування або направлення щодо абортів, адміністрація США ганебно стирає роки важкої боротьби”, – вважає лідерка Amnesty International.

Вона додала, що “ця тенденція має глибше коріння, ніж нещодавні вибори президента Трампа”, а “рухи проти прав людини” тривають, наголошує активістка, з метою “повернути стрілки годинника назад до епохи, коли патріархальне гноблення було нормою”.

Amnesty International закликала держави та недержавні організації, які вірять в універсальні цінності та заснований на правилах міжнародний порядок, “протистояти цій пришвидшеній та добре фінансованій атаці на права жінок”, посилити захист жінок, дівчат, ЛГБТКІ+ та інших маргіналізованих груп від насильства.