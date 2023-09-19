“Запитайте у Пригожина” – Зеленський в ООН закликав утриматись від домовленостей з Путіним

Україна має пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі, заявив після виступу на Генасамблеї ООН президент Польщі Анджей Дуда.

"Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України", - сказав польський президент, який раніше казав, що планує обговорити це питання під час двосторонньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Дуда звинуваатив український бізнес у тому, що він намається діяти на шкоду партнерам у Польщі.

"Є бізнес-кола, які мають інтереси в Україні й хочуть якнайшвидше продати зерно за якнайнижчою ціною. Ми повинні від цього захищатися, - сказав Дуда. - Я б порівняв це з чимось на кшталт людини, що потопає... Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника".

У своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

"Може здаватись, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають вийти на сцену московському акторові", – заявив Зеленський з трибуни ООН.

Міністри низки країн висловили підтримку рішенню Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина і Словаччина заявили, що, запроваджуючи власні обмеження, вони діють в інтересах своїх економік і задля захисту своїх фермерів від надлишку продукції на ринку.

У відповідь Україна подала до Світової організації торгівлі вимоги про проведення консультацій щодо обмежень.

Коментуючи це, Дуда зазначив, що якщо Україна подасть скаргу до СОТ, Польща пояснить ситуацію перед трибуналом, і наголосив, що заборона стосується імпорту, а не транзиту українського зерна.

Раніше влада Польщі заявляла, що може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться зернове питання.

У статті використано матеріали Reuters.