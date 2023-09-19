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- Голос Америки
“Запитайте у Пригожина” – Зеленський в ООН закликав утриматись від домовленостей з Путіним
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 78-їй Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що йому відомо про “тіньові” спроби домовленостей з Росією і застеріг не вірити президенту Росії Володимиру Путіну.
Зеленський закликав країни-члени ООН спільно протистояти агресору та додав: “Мені відомо про спроби деяких тіньових справ за лаштунками. Але злу вірити не можна”.
“Запитайте у Пригожина, чи можна довіряти обіцянкам Путіна”, – пожартував Зеленський.
“Поки Росія штовхає світ до “останньої війни”, Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну державу”, – сказав президент України.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський заявив світовим лідерам на Генеральній асамблеї ООН, що Росія показала своїми агресивними діями, що вона заслуговує на ядерне роззброєння. “Терористи не мають права володіти ядерною зброєю”, - сказав він.
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- Голос Америки
Дуда щодо суперечки навколо зерна: "Україна має пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі"
Україна має пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі, заявив після виступу на Генасамблеї ООН президент Польщі Анджей Дуда.
"Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України", - сказав польський президент, який раніше казав, що планує обговорити це питання під час двосторонньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Дуда звинуваатив український бізнес у тому, що він намається діяти на шкоду партнерам у Польщі.
"Є бізнес-кола, які мають інтереси в Україні й хочуть якнайшвидше продати зерно за якнайнижчою ціною. Ми повинні від цього захищатися, - сказав Дуда. - Я б порівняв це з чимось на кшталт людини, що потопає... Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника".
У своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.
"Може здаватись, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають вийти на сцену московському акторові", – заявив Зеленський з трибуни ООН.
Міністри низки країн висловили підтримку рішенню Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина і Словаччина заявили, що, запроваджуючи власні обмеження, вони діють в інтересах своїх економік і задля захисту своїх фермерів від надлишку продукції на ринку.
У відповідь Україна подала до Світової організації торгівлі вимоги про проведення консультацій щодо обмежень.
Коментуючи це, Дуда зазначив, що якщо Україна подасть скаргу до СОТ, Польща пояснить ситуацію перед трибуналом, і наголосив, що заборона стосується імпорту, а не транзиту українського зерна.
Раніше влада Польщі заявляла, що може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться зернове питання.
У статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
Зеленський в ООН: “Терористи не мають права володіти ядерною зброєю”
Президент України Володимир Зеленський заявив світовим лідерам на Генеральній асамблеї ООН, що Росія показала своїми агресивними діями, що вона заслуговує на ядерне роззброєння.
"Україна відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем такої сили. Але історія показує, що саме Росія заслуговувала на ядерне роззброєння більше за інших, іще в 90-х роках. Росія заслуговує цього і зараз", - сказав президент України під час виступу на 78-їй Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Він також застеріг про “останню війну”, ядерну – “війну, після якої більше ніхто не збиратиметься в залі Генеральної Асамблеї”. Зеленський наголосив, що “терористи не мають права володіти ядерною зброєю”.
Водночас він заявив, що у Росії "найстрашнішою зараз є не ядерна зброя", оскільки Кремль використовує як зброю також і їжу, дефіцит продовольства, ціни, паливо і енергетику, і навіть – дітей.
"На жаль, різні терористичні групи викрадають дітей, щоб чинити тиск на їхні родини та суспільство. Але ніколи раніше масове викрадення та депортація не ставали частиною державної політики", – сказав Зеленський.
Він також заявив: “Ми знаємо імена десятків тисяч дітей і маємо докази щодо сотень тисяч інших, викрадених Росією на окупованих територіях України та згодом депортованих”.
“Тих дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з родиною. Це однозначно геноцид”, – нагадав Зеленський.
Критика європейських партнерів через зерно
“Тривожно спостерігати, як деякі наші друзі у Європі розігрують солідарність у політичному театрі – створюють трилер довкола зерна. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають поставити сцену московському акторові”, – заявив президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що “єдність може запобігти війнам”. Він також застеріг, що так, як Росія проковтнула Білорусь, це загрожує також Казахстану, країнам Балтії та іншим.
Зеленський виступав в один день із президентом США Джо Байденом, 19 вересня, під час відкриття Генасамблеї, 12-тим у списку промовців.
Як повідомляв Голос Америки, агенція AFP напередодні опублікувала очікування, що промова Зеленського “посяде центральне місце” під час генеральних дебатів асамблеї.
Під час 78-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку кілька світових лідерів присвятили увагу Україні та російській агресії у своїх виступах.
Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що лише Росія несе відповідальність за цю війну. Бо в обмін на мир Росія хоче з капітуляції України, її територію і її дітей, заявив Байден.
- Голос Америки
Союзники збільшують військову допомогу Україні і планують довгострокову підтримку
США та європейські країни нарощують темпи надання військової допомоги Україні й планують довготривалу підтримку “так довго, як це буде потрібно”.
Зокрема, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові оголосив, що американські танки М1 Abrams невдовзі будуть доставлені в Україну, а також підтвердив, що Сполучені Штати долучаться до тренування українських пілотів на винищувачах F-16 на території США.
Остін також наголосив на тому, що протиповітряна оборона залишається найбільш нагальною потребою України, і члени контактної групи збільшили постачання Україні ракетних систем та систем ППО, таких як Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T та інших.
Міністр оборони США також подякував європейським партнерам України за лідерство в окремих довгострокових оборонних коаліціях, спрямованих на забезпечення конкретних бойових потужностей і можливостей, включно з танками Leopard, тренуванням на винищувачах F-16 та інформаційних технологіях. Серед таких країн-лідерів коаліцій є Данія, Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща.
Своєю чергою, декілька європейських країн окремо оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні.
Данія заявила про намір надати 45 додаткових танків, включно з 15 модернізованими танками Т-72 та 30 танками Leopard 1, зауважує мережа CNN. Також Данія надасть іншу зброю, амуніцію та техніку для розмінування.
Зброю буде надано в рамках спільної ініціативи міністерств оборони Данії, Нідерландів та Чехії, які “розділяють розуміння того, що продовження постачання військової техніки із промислових запасів і виробництва буде життєво важливим для військового потенціалу України", йдеться у спільній заяві трьох держав, яку цитує CNN.
Тим часом Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних автомобілів, здатних маневрувати на місцевості, недоступній для колісної техніки.
“Вантажні [автомобілі] можуть перевозити боєприпаси, їжу та воду для українських військових у польових умовах”, – цитує CNN уряд Норвегії.
Норвегія вже надала Україні наземні системи протиповітряної оборони, бойові танки та іншу техніку. Вона також є однією з країн, які нададуть Україні винищувачі F-16.
Своєю чергою, міністерство оборони Великої Британії оголосило про надання додаткових “десятків тисяч” артилерійських боєприпасів Україні цього року, пише британське видання Guardian.
Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шеппс також зазначив, що Велика Британія “піде далі у найближчі місяці у пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною, можливостями завдавати ударів на великій відстані, та тренуванням”, цитує міністра Guardian.
Німеччина також оголосила про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 400 мільйонів євро, оголошено на вебсайті міністерства оборони країни.
У пакет ввійдуть артилерійські боєприпаси різних видів і калібрів, 200 бронемашин MRAP, а також 50 безпілотників. Німеччина також продовжить тренування українських військових.
Загалом, згідно з повідомленням оборонного відомства країни, Німеччина надала підтримку Україні на майже 8 мільярдів євро, і посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за загальним обсягом допомоги Україні.
Водночас партнери України не оприлюднили нових заяв щодо надання ракет далекої дії, таких як ATACMS, про які просить Україна.
Загалом, партнери по всьому світу дотепер надали Україні безпосередньої безпекової допомоги на понад 76 мільярдів доларів, а Контактна група об’єднала близько 50 країн, зазначив у своїй промові на зустрічі в Рамштайні Ллойд Остін.
- Голос Америки
Виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський виступає на Генасамблеї ООН.
Транслюємо наживо 19 вересня о 13:45 за Вашингтоном (20:15 за Києвом). Синхронний переклад надається з метою загального розуміння і не є дослівним.
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