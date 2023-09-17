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- Голос Америки
Зеленський зустрінеться із законодавцями США під час візиту у Вашингтон найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із впливовими американськими законодавцями під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.
Як пише CNN, у четвер український глава виступить під час сенатського засідання, однак на спільній сесії обох палат Конгресу його виступу не планується. Засідання у Сенаті очолюватимуть демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконнелл, пише Guardian.
Раніше стало відомо, що після участі у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Зеленський вирушить до Вашингтона, де зустрінеться із президентом Джо Байденом. Як заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван, у ці дні Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України, закликавши своїх колег із Палати представників подолати суперечки та погодити законопроєкти про видатки, які включають зокрема й запит Білого дому на додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів.
В Білому домі оптимістично оцінюють шанси на затвердження нового пакету допомоги Києву, але про відсутність консенсусу у Конгресі щодо допомоги свідчить зокрема те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні.
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ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні українського зерна
Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили про продовження заборони на імпорт зерна з України, попри рішення Єврокомісії скасувати обмеження.
«Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли», – сказала речниця комісії, яку цитує Reuters.
Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як повномасштабне вторгнення Росії зменшило її здатність доставляти сільськогосподарську продукцію на світові ринки через чорноморські порти. Відтоді українські аграрії зробили ставку на експорт зерна через сусідні країни.
15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.
Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.
Натомість Болгарія підтримала ідею припинити обмеження імпорту українського зерна, а Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест заявив, що «залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів».
- Голос Америки
У США страйкують автовиробники. Як це може вплинути на економіку?
У США страйкують профспілки компаній з виробництва автомобілей. Вперше в історії одночасно працювати відмовляються працівники трьох найбільших американських автовиробників – компаній Ford, Stellantis та General Motors (GM) – де працює понад 150 тисяч людей, зазначає Guardian. Головною вимогою є підвищення зарплат працівників на 40% протягом наступних 4 років.
Експерти вважають, що страйк навряд чи призведе до суттєвого економічного спаду у США, адже частина працівників автоіндустрії, охоплена профспілкою, не є критично великою з точки зору американської економіки загалом. Також як зазначив президент профспілки Об'єднаних працівників автомобільної промисловості Шон Фейн, якого цитує CNN, "ми не збираємось руйнувати економіку... ми збираємося зруйнувати економіку мільярдерів".
При цьому страйк, залежно від його тривалості, може призвести до втрати мільярдів доларів для економіки країни, а також до масових звільнень. За повідомленнями ABC News, у Ford 600 працівникам заводу у штаті Мічиган, які збирають автомобілі, наказали не приходити на роботу минулої п'ятниці.
GM планує тимчасово зупинити роботу близько 2 тисяч працівників у штаті Канзас наступного тижня. Компанії посилаються на "хвильовий ефект" від страйку, який має вплив по всьому ланцюгу автовиробництва.
"Ми неодноразово казали, що ніхто не виграє від страйку, і що наслідки виходять далеко за межі наших співробітників на заводі та негативно впливають на наших клієнтів, постачальників і громади, де ми ведемо бізнес", - йдеться в заяві GM, яку цитує ABC News.
За оцінками Сема Фіорані, віцепрезидента глобального прогнозування ринку автомобілів компанії AutoForecast Solutions, місячна зупинка трьох автовиробників призведе до зменшення виробництва на приблизно 500 тисяч одиниць. За даними сайту Statista.com, у 2022 році у США загалом було продано приблизно майже 14 мільйонів легкових і легковантажних автомобілів.
Окремі аналітики навіть бачать певні позитивні наслідки від зупинки виробництва. Так, попри свій негативний вплив, тривалий страйк міг би дати GM необхідний час для розв'язання проблем з лінійкою електромобілів компанії.
У той час як Ford і Stellantis представляють кілька оновлених моделей двигунів внутрішнього згоряння цієї осені, GM зосереджується на електромобілях, плануючи запустити або збільшити виробництво щонайменше п'ять нових моделей. Однак, компанія останнім часом намагалася подолати збої у виробництві електробатарей для своїх машин, а також розв'язати інші проблеми у логістичних ланцюжках своєї лінійки електромобілів, зазначає Reuters.
Протягом останніх місяців у країні до страйків вдавались працівники логістики, кінематографу, готельна індустрія та сфера дозвілля.
При цьому у Конгресі триває політичне протистояння довкола бюджету США на наступний фіскальний рік. Якщо законодавцям не вдасться домовитись до 30 вересня, це призведе до так званого "шатдауну" або тимчасового закриття уряду й різноманітних державних служб.
Страйк автопрацівників США також відбувається на тлі оголошення Євросоюзу 13 вересня про початок розслідування субсидіювання у китайській електромобільній промисловості, звинуваченій в антиринкових практиках і наповненні світових ринків "штучно" дешевими електромобілями, передає CNBC.
- Голос Америки
Салліван і глава МЗС Китаю обговорили Україну й Тайвань
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван і міністр закордонних справ Китаю Ван І провели вихідними зустріч, під час якої обговорили зокрема російську війну в Україні та ситуацію довкола Тайваню.
Як повідомляє Білий дім, ця зустріч була "частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній спілкування" між Вашингтоном і Пекіном, й "сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку".
В МЗС Китаю заявили, що Салліван та І провели "відверту, змістовну та конструктивну стратегічну комунікацію щодо стабілізації та поліпшення китайсько-американських відносин", повідомляє Reuters.
Нагадаємо, після участі у саміті G20 в Індії, - де не був присутній китайський лідер Сі Цзіньпін, - президент США Джо Байден здійснив візит до В'єтнаму. Водночас він зазначив, що зміцнення партнерства США з Японією, Австралією та іншими країнами в регіоні "не спрямовані на стримування Китаю, а на те, щоб мати стабільний Азійсько-Тихоокеанський регіон".
Також Байден, який не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, заперечив, що відсутність зустрічей на найвищому рівні дестабілізує китайсько-американські відносини.
- Голос Америки
Канада надасть Україні додаткові 25$ млн на ППО
Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (24,5 мільйона доларів США) очолюваному Великою Британією партнерству, яке закуповує обладнання протиповітряної оборони для України для захисту від російських ракетних атак і дронів.
Міністр оборони Білл Блер розповів, що це частина військової допомоги Києву на 500 мільйонів канадських доларів, про яку оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у червні.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Оттава виділила понад 8 мільярдів канадських доларів допомоги, у тому числі близько 1,8 мільярда - військової підтримки.
Партнерство, яке також включає Сполучені Штати, Нідерланди та Данію, має на меті придбати сотні ракет ППО малої та середньої дальності та відповідних систем.
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США для участі у Генасамблеї ООН та зустрічі із президентом Джо Байденом Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні. Джерело Reuters повідомило, що США не планують цього разу оголошувати ATACMS.
У статті використано матеріали Reuters
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