Зеленський зустрівся з Остіном у Пентагоні й вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001

Президент США Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ.

Ці можливості допоможуть Україні зміцнити оборону напередодні, ймовірно, суворої зими, сповненої нових нападів Росії на українську критичну інфраструктуру, заявив під час брифінгу 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

За словами Саллівана, Росія спробує “позбавити невинних людей таких необхідних речей, як тепло та електроенергія”.

Президент Байден вирішив, що наразі не надаватиме танки ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому, сказав Джейк Салліван.

Посадовець висловив сподівання, що Польща продовжить підтримувати Україну.

А також, що американська підтримка триватиме і у наступному фінансовому році, тобто після 30 вересня. “Це означає, що ми хотіли б отримати додаткові ресурси від Конгресу 1 жовтня, щоб мати можливість забезпечити відсутність перебоїв у постачанні”, – сказав Салліван.

Стосовно позиції Польщі Салліван додав, що представники США консультуватимуться із польськими партнерами, “щоб переконатися, що ми повністю розуміємо суть позиції Польщі”.

Що пакету, який сьогодні оголосить президент США, то його надання має на меті допомогти Україні зберегти темпи контрнаступу, сказав Салліван. Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у четвер під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Очікується, що пакет оборонної допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів, які запускаються зі 155-міліметрової гаубичної гармати, сказав американський чиновник.

“Війна за своєю суттю непередбачувана, – сказав Салліван. – Тому… нам потрібно мати певну гнучкість і адаптивність у нашому підході щодо потенціалу у боєприпасах, систем протиповітряної оборони та інших критичних елементів, які Україна продовжуватиме отримувати від своїх партнерів з НАТО та інших країн світу. І ми, Сполучені Штати, прагнемо переконатися, що вони їх отримають”.