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«Не імперія зла, а відсутність єдності може поставити свободу на коліна». Зеленський подякував американцям та закликав зберігати єдність
Під час останнього заходу візиту президента України Володимира Зеленського із делегацією до США, він та перша леді Олена Зеленська подякували американцям за підтримку та вручили нагороди низці американських волонтерів та інших діячів, які допомагають Україні.
Ми зробимо все, щоб наша єдність – єдність України, Сполучених Штатів і всього вільного світу – стала міцнішою, ніж будь-колиВолодимир Зеленський
У своїй промові, яка пролунала в приміщенні Національних архівів США, Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність у протистоянні російській агресії.
«Не імперія зла, а відсутність єдності може поставити свободу на коліна. Ми зробимо все, щоб наша єдність – єдність України, Сполучених Штатів і всього вільного світу – стала міцнішою, ніж будь-коли», - сказав він.
На церемонію, яка почалася з понад півторагодинною затримкою, прийшли одні із найвпливовіших політиків у США – провідні члени Конгресу, високопосадовці уряду, посли, представники експертного середовища, української громади та бізнесу. До української делегації увійшли новопризначений міністр оборони Рустем Умеров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, половина Європи може стати російською сферою впливу. Але завдяки американській допомозі Україна тримається.
«Американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На 100 відсотків. Кожен цент», – каже Зеленський.
Він наголошує, що Україні вдалося зламати плани агресора.
«Тепер список цілей Путіна інший – замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію з Пхеньяна і намагаючись знайти прихильність Тегерана», - сказав він.
За його словами, немає людини в Україні, яка не відчуває вдячності до США та американців.
«Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони життів українців. Мільйони! Чоловіки і жінки, діти і дорослі, у містах і селах… Мільйони українських дітей тепер можуть бути зі своїми матерями… Чоловіки на передовій тепер знають, що їхні діти чекають на них у містах і селах у тилу. Це можливо, тому що більша частина України вільна. І ми повинні звільнити всю нашу землю, наших людей. І я дякую кожному американцю, кожному у світі, хто допомагає, за кожне врятоване життя в Україні», - сказав він під час промови, яка повсякчас переривалася оплесками.
Перша леді України Олена Зеленська нагадала про свій перший візит до США півтора року тому, який став її першим офіційним візитом та першим випадком, коли перша леді країни просила надати її країну зброю.
«Я повернулася додому з вашою підтримкою, зі зброєю – такою, як протиповітряна оборона, яка захищає наших людей – дорослих і дітей… Таким був наш шлях «патріотів» в Україні. І вже тисячі життів врятовано. Це так важливо – коли чує Конгрес, коли чує Америка! Я повернувся з відчуттям, що ми розуміємо одне одного», - сказала вона.
Після виголошення промови президент та перша леді вручили нагороди волонтерам та активістам, лікарям та духовним лідерам у США, які допомагають Україні.
«Це неймовірно - зустрітися з президентом. Це найкраще, що коли-небудь зі мною траплялося. І це допоможе із обізнаністю щодо моєї благодійності», - відреагував на нагороду наймолодший з тих, хто того вечора отримав відзнаку, Раян Гіршгорн, який разом із батьком збирає кошти на закупівлю медичного обладнання для українців.
Про це ж говорить й Ірина Ващук, президентка фундації Revived Soldiers Ukraine:
«Сьогодні була нагорода Ордену княгині Ольги вже другого ступеня. Перша - третього ступеня - дуже допомогла нам, тому що для Revived Soldiers Ukraine прийшло визнання. Тому що коли американці почали дивитися, куди їм давати кошти, вони побачили фотографії із Зеленським і, звичайно, це допомогло нам зібрати певну суму грошей і передати значну суму на допомогу армії України і також почати привозити важко поранених військових на лікування США. Ми відкриваємо другий реабілітаційний центр за півтора місяця у Львові. І я надіюсь, що зможемо допомогти дуже багатьом важко пораненим воїнам».
Інші нагороджені, з якими поспілкувався Голос Америки, кажуть – це відзнака усіх волонтерів у США, які допомагають Україні.
«Дуже дякую за нагороду, але це не моя нагорода - це нагорода нашій громаді. Наша громада страшенно, шалено працює щодня», - говорить президент Українського Конгресового комітету Андрій Футей.
«Насправді ми є тил України і ми повинні робити все, що тільки можемо, кожен день і кожну ніч для того, щоб допомогти Україні вистояти цю війну», - каже імміграційна адвокатеса Ірина Мазур.
Втім, яким би не був внесок волонтерів, його не порівняти із подвигом українських солдатів на передовій, говорить кардіолог лікарні Університету Джонса Гопкінса та волонтер Юрій Дейчаківський.
«Було дуже приємно отримати визнання від президента України. Ми підтримуємо Україну як американці на тисячу відсотків. Тож я дуже вдячний, але наш внесок – це ніщо, порівняно із жінками та чоловіками на передовій в Україні, які воюють і гинуть, і всіх волонтерів, які їх підтримують. Тож українці – справжні герої у цьому світі, і наше завдання – допомогти їм чим можемо».
Після закінчення візиту у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський разом із дружиною та українською делегацією вилетів до Канади.
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«Це партнер, про якого я мріяв». Сенатор Ліндсі Грем про Україну та зустріч із Зеленським
Одним із найважливіших завдань візиту президента України Володимира Зеленського до США було переконати членів Конгресу підтримати подальшу допомогу Україні, вважають оглядачі у Вашингтоні.
Наразі на розгляді Конгресу, серед іншого, перебувають оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит президента Байдена про додаткове фінансування, яке включає близько 24 мільярдів доларів для України.
Якщо Путіну зійде з рук це в Україні, він продовжить рухатися в Європу і Китай, швидше за все, вторгнеться на ТайванЛіндсі Грем
У четвер зранку президент України зустрівся із лідерами Палати представників та усім складом Сенату. Обидві зустрічі проходили за закритими дверима. Голос Америки поцікавився деталями розмови у присутніх на ній сенаторів.
За словами сенатора-респбуліканця Ліндсі Грема, Зеленський звучав переконливо.
«Він навів переконливі докази, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють, і якщо Путіну зійде з рук це в Україні, він продовжить рухатися в Європу і Китай, швидше за все, вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії», - сказав сенатор.
Він наголосив, що Україна – партнер, про якого він мріяв, – готовий відстоювати свободу, воювати з російською армією і без участі американських військових.
«За 18 місяців вони повернули половину території і жоден американець не загинув. НАТО посилюється. Російська економіка розвалюється. Російська армія знищується. Це була гарна інвестиція для американського народу, - сказав Грем. - Ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна наша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів».
За словами Грема, ідея, що Україна не має значення, не відповідає інтересам національної безпеки США.
«Якщо ми переможемо його (Путіна –ред.) в Україні, ми зробимо світ кращим, і все, що їм потрібно, - це американська військова та економічна підтримка, яка складає частинку нашого оборонного бюджету», – наголосив сенатор.
Деталями розмови Зеленського із сенаторами також поділилася присутня на зустрічі сенаторка-демократка Емі Клобучар.
«Він палко говорив про роботу, яку вони зробили, що це українці, які пролили кров на передовій під час їхнього контрнаступу проти Володимира Путіна та його варварського вторгнення (…). Були хороші запитання від сенаторів - від зерна до контрнаступу та того, що станеться, якщо відбудуться якісь зміни в підтримці», - розповіла Клобучар.
Вона зазначила, що питання нагляду за використанням військової допомоги, яку надають Україні США, також постало під час розмови сенаторів із Зеленським, але не зайняло багато часу. Частково тому, пояснила вона, що напередодні зустрічі з українським президентом військові лідери США провели для сенаторів спеціальний брифінг на цю тему.
Наші союзники разом надали допомогу на 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженцівЕмі Клобучар
«Я здебільшого пам’ятаю не стільки те, що президент Зеленський говорив про це, скільки те, що говорили наші військові лідери, і вони просто пояснювали про різні способи, якими здійснюється ця перевірка та нагляд», - сказала вона.
Також сенаторам пояснили, що було б нереально досягати таких успіхів на полі бою в Україні, не використовуючи усієї зброї та фінансування, яке надають США.
Клобучар зазначила сильну двопартійну підтримку допомозі Україні в Сенаті, як з боку лідерів – демократа Чака Шумера та республіканця Мітча Макконнела, так і з боку рядових сенаторів. Але є такі колеги, яких доводиться переконувати, каже вона.
«І у нас є аргумент: наші союзники разом надали допомогу на 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженців, як європейські країни. Я щойно зустрічалася із прем’єр-міністром Норвегії в неділю, він приїхав до Міннесоти та говорив про сильну підтримку України. Тож я вважаю, що той факт, що інші європейські країни, Південна Корея та інші країни по всьому світу відстоюють демократію, є дійсно вагомим аргументом, який ми можемо надати нашим колегам, що це стосується не тільки Америки та України, а демократії в усьому світі», – сказала сенаторка.
На зустрічі ж Президента Зеленського у Палаті представників були присутні лише лідери. Тим, що відбувалося за закритими дверима, із журналістами поділився голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол.
Коментуючи зустріч із Зеленським, він зазначив: “Ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.
Втім, пізніше, за повідомленням CNN, спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився взяти на себе зобов’язання поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів.
Конгресмени і сенатори, з якими поспілкувався Голос Америки, висловили сподівання, що цей законопроєкт буде підтриманий.
«Я думаю, що врешті-решт й Палата підтримає. Хто хоче, щоб в їхньому резюме було те, що коли світовому порядку було кинуто виклик, вони кліпали очима? Ізоляціонізм був з нами завжди. Але Друга світова війна навчила нас, що умиротворення зла ніколи не закінчується добром. Путін — зло. Він варвар. Але його можна перемогти. Я скажу своїм колегам в Палаті представників, що ви пишете світову історію. Зробіть це правильно», - наголосив сенатор Грем.
Сенаторка Клобучар припустила, що у проходженні законопроєкту про додаткове фінансування допоможе той факт, що він йде в одному пакеті із фінансуванням для подолання наслідків стихійних лих у США.
«Їм буде важко за це не проголосувати. Тож я чекаю, як з обранням Папи Римського – коли ви побачите дим, що йде з церкви», - сказала вона.
Якщо ви хочете поставити Америку на перше місце, захищайте УкраїнуМайк Квіглі
В Палаті представників є більшість на підтримку України, зазначив конгресмен- демократ Майк Квіглі – головне, щоб законопроєкт був винесений на голосування.
«Якщо ви хочете поставити Америку на перше місце, захищайте Україну. У наших інтересах захистити Україну. Ось де насправді зараз перебувають фундаментальні аспекти демократії. Якби цей законопроєкт був винесений на голосування, він би пройшов із двопалатною та двопартійною підтримкою», - сказав він.
З ним погодився конгрсемен-республіканець Джо Вілсон, завіривши, що рано чи пізно ця допомога буде схвалена.
Ідея перемовин з Росією – "ілюзорна", бо суперечить історичному досвіду – аналітики
Росія не відмовилася від своїх планів загарбати Україну, тому США мають підтримувати боротьбу України за своє виживання, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 21 вересня.
“[Президент РФ Володимир] Путін не відмовився від своєї фундаментальної мети, а саме підпорядкувати Україну, та ми не допустимо, щоб це сталося з Україною”, – запевнив посадовець, анонсуючи зокрема новий пакет допомоги Україні.
У контексті візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона та, зокрема, його зустрічей у Білому домі та Пентагоні від оглядачів та експертів знову лунали тези про очікування перемовин.
“Як довго Захід збирається продовжувати підтримувати війну України, і коли почне тиснути на президента Зеленського, щоб він дійшов якихось домовленостей”, – пише військовий аналітик видання Sky News Шон Белл.
Він вважає, що політичний тиск і громадські настрої у деяких країнах, що є ключовими союзниками України, “можуть стати фактором, який зрештою змусить Київ вести переговори з Володимиром Путіним”.
Та аналітики з питань безпеки в Європі вказують на те, що такі заклики не базуються ані на нинішній реальності, ані на історичному досвіді.
Президент Росії Володимир Путін пожертвував багаторічними здобутками російської держави заради того, щоб заволодіти Україною, тому розрахунок на те, що він почне діяти раціонально, є "ілюзорним", вважає британський аналітик з проблем Росії.
Путін пожертвував "усією російською державою, усіма серйозними пріоритетами, які він вклав у свої багато-багато років”, а також “особливими стосунками" з Китаєм через власну одержимість Україною, тому навряд чи він зараз оговтається і почне повертатися за стіл переговорів з раціональними пропозиціями, вважає британський безпековий аналітик Джеймс Шерр.
Старший співробітник Естонського інституту закордонної політики і позаштатний співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Шерр каже, що після порушення Кремлем всіх попередніх домовленостей, українці також не вірять у те, що словам Росії можна довіряти.
Тож схиляння України до переговорів з Росією суперечить історичному досвіду про здатність Москви виконувати свої обіцянки, сказав Шерр в інтерв’ю для Silicon Curtain, британському YouTube каналу про пропаганду, цифрову дезінформацію, політику та гібридну війну.
Путін пожертвував самою Росією та багаторічними пріоритетами через власну одержимість Україною.Джеймс Шерр
“Росія принципово виступає проти права України бути Україною, і це не нова проблема. Це відбувалося протягом усього періоду існування України, це величезна історична проблема”, – сказав Шерр.
Шерр каже, що вже у 2014-му було зрозуміло, що починається “велика війна”, а Росія прагне або підпорядкувати, або знищити Україну.
Він також нагадав, що ще Катерина ІІ розпочала на території України "війну за усунення пам’яті", ініціювавши переписування історичних фактів, спотворення та фабрикування історії на догоду імперіалістичним амбіціям.
Тому, на думку експерта, нинішня війна має екзистенційну суть і “українці усвідомлюють, що йдеться про виживання нації, що унеможливлює швидкі домовленості між країнами”.
Путін не відмовився від своєї фундаментальної мети - підпорядкувати Україну.Джейк Салліван
Щодо закликів, які лунають на адресу України про переговори з РФ, Джеймс Шерр порадив проаналізувати історію і “зробити висновки”.
Ідея переговорів – це “тріумф надії над досвідом”
“Люди повинні були запитати себе, чи дотримувалася Росія колись угод про припинення вогню”, – каже Шерр та нагадує про роль РФ у протистояннях довкола Нагірного Карабаху, у Грузії, Молдові, Україні та про її схильність до заморожування конфліктів.
“Люди кажуть, що це [війна Росії проти України, - ред.] має закінчитися переговорами. Це тріумф надії над досвідом”, – вважає Шерр.
Аналіз Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) також наголошує на тому, що мирні угоди на основі поступок Росії лише призведуть до ескалації війни у майбутньому.
Аналітики SCEEUS нагадують – припинення бойових дій через мирну угоду прямо або опосередковано передбачають територіальні поступки України. Утім це призведе лише до відтермінування подальшої ескалації конфлікту.
“При найближчому розгляді такі плани є непрактичними”, – пишуть автори звіту та закликають уникати спрощеного підходу до питання війни і зокрема територіального протистояння Києва з Москвою.
Шведські аналітики також вважають, що підписання компромісної угоди між Києвом і Москвою «суперечить урокам, які українці винесли зі своїх конфліктів з Росією, а також із протистояння між Москвою та іншими її колишніми та нинішніми колоніями».
Як повідомляв раніше Голос Америки, світові ЗМІ обговорюють “план Б” для України. Але водночас деякі американські та британські експерти закликають аналітиків і політиків утриматися від “підштовхування” України до будь-якого зі сценаріїв щодо потенційних перемовин з Росією.
Вони кажуть, що історична нездатність Росії подолати власні імперіалістичні амбіції та схильність до агресії слугують аргументами проти сподівань на добру волю росіян щодо припинення жорстокої війни в Україні.
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"Коли ми даруємо свої книжки за кордон, ми рятуємо їх фізично" — Олена Зеленська у виступі перед студентами Джорджтаунського університету
“Щоби книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бомбосховищах. Щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися. Ось, за що ми боремося”, – такими словами до студентів Джорджтаунського університету звернулася перша леді України Олена Зеленська, у рамках свого одноденного візиту до Вашингтона 21 вересня.
У нас десятки бібліотек спалено російськими бомбардуваннями. Коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми рятуємо їх фізичноОлена Зеленська
До Інституту заради жінок, миру та безпеки (The Georgetown Institute for Women, Peace and Security) Зеленська прибула з особливою, культурною місією — подарувати університету 260 книжок про Україну, щоб науковці могли продовжувати розвивати українознавчі програми у США.
“Книжки — це особлива тема у протистоянні нашому супротивнику. Так само як борються за життя наші люди, — борються за життя наші книжки. У нас вже десятки бібліотек спалено російськими бомбардуваннями. Коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми буквально рятуємо їх фізично”.
Але це процес взаємний, сказала Зеленська американським студентам. Не лише люди рятують книжки, але і книжки рятують зараз українців, які читають їх в окопах і бомбосховищах.
Вже в кожному виші України є студенти — загиблі, які пішли захищати країну, і так, їх шанують у їхніх університетах. Але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдастьсяОлена Зеленська
«Я, думаю, багато людей бачило фото одного з наших воїнів, який в окопі читав Тімоті Снайдера. Мені здається, це саме показник того, як ми українці ставимося до книжки. І для мене велика честь, що наші книжки будуть тепер у вас», – сказала Зеленська.
Проте самим українцям зараз нелегко здобувати освіту умовах повномасштабної війни, сказала перша леді, яка поділилася зі студентами й викликами, з якими щодня стикається українська освіта.
“За останні два роки російськими бомбардуваннями в Україні пошкоджено 81 університет. Це правда тільки будівлі, їх можна відбудувати. Найгірше — гинуть люди. Вже в кожному виші України є студенти — загиблі, які пішли захищати країну, і так, їх шанують у їхніх університетах. Але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдасться”, – додала Зеленська.
Модераторка зустрічі, Мелані Вівер, директорка Інституту заради жінок, миру та безпеки назвала Зеленську “видимим обличчям суспільства, зруйнованого війною”. За свій внесок у боротьбу за мир та жіноче лідерство Зеленська отримала нагороду імені Гіларі Клінтон від директорки Інституту Мелані Вівер та Джона Деджоя, президента університету Джорджтауна.
Якщо уявити, що Україна зараз програла — це був би програш для всього світу. Відвернутися від цього — означає махнути рукою на своє власне майбутнєОлена Зеленська
Серед учасників зустрічі з дружиною президента України була і студентка родом із Києва, яка запитала Зеленську, як саме українці, які зараз перебувають у США, можуть долучитися до підтримки України. Перша леді звернула увагу на те, що Україна потребує особливих зусиль з протидії дезінформації та у сприянні поширенню правди про наслідки російської агресії в Україні.
«Усі свідомі люди у світі, мені здається, розуміють, що відбувається в Україні. Важливо не втратити цей фокус уваги. Якщо уявити, що Україна зараз програла — це був би програш для всього світу», – сказала Зеленська.
Вона додала, що розуміє, що у людей за кордоном з'являється втома від поганих новин, але відвертатися від цих повідомлень було б небезпечно для них самих.
«Людям неприємно слухати постійно погані новини, але відвернутися від цього — означає махнути рукою на своє власне майбутнє. Тому от саме говорити про те, що це (те, що Росія робить в Україні, – ред.) аморально — це важливо», – наголосила Зеленська.
Промову перед студентами, Зеленська завершила словами вдячності, яку Україна відчуває до друзів та партнерів по всьому світу.
“Ми відчуваємо вдячність всьому світу за те що нас не покинули, нас підтримують нам допомагають. Вдячність психологічно, – про це навіть лікарі кажуть, – додає стійкості”, – наголосила Зеленська.
Вона додала, що боротьба українців – важливий приклад для всього світу, «щоб як вчать нас історія і література: зло та агресія були покарані. Щоб вони не стали нормою у світі».
«За це бореться зараз Україна. Я вірю, що за підтримки таких небайдужих людей у світі, як ви, так і буде», – наголосила Зеленська.
Після зустрічі з першою леді України студенти поділилися враженнями з Голосом Америки. Одна зі студенток сказала, що це було «посланням надії».
“Було неймовірно надихаюче почути те, що сказала перша леді Зеленська і почути її послання надії для всіх нас” — сказала Хлоя Андерсон — студентка Джорджтаунського університету, яка вивчає інформатику.
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