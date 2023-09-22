«Не імперія зла, а відсутність єдності може поставити свободу на коліна». Зеленський подякував американцям та закликав зберігати єдність

Під час останнього заходу візиту президента України Володимира Зеленського із делегацією до США, він та перша леді Олена Зеленська подякували американцям за підтримку та вручили нагороди низці американських волонтерів та інших діячів, які допомагають Україні.

Ми зробимо все, щоб наша єдність – єдність України, Сполучених Штатів і всього вільного світу – стала міцнішою, ніж будь-коли

У своїй промові, яка пролунала в приміщенні Національних архівів США, Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність у протистоянні російській агресії.

«Не імперія зла, а відсутність єдності може поставити свободу на коліна. Ми зробимо все, щоб наша єдність – єдність України, Сполучених Штатів і всього вільного світу – стала міцнішою, ніж будь-коли», - сказав він.

На церемонію, яка почалася з понад півторагодинною затримкою, прийшли одні із найвпливовіших політиків у США – провідні члени Конгресу, високопосадовці уряду, посли, представники експертного середовища, української громади та бізнесу. До української делегації увійшли новопризначений міністр оборони Рустем Умеров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, половина Європи може стати російською сферою впливу. Але завдяки американській допомозі Україна тримається.

«Американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На 100 відсотків. Кожен цент», – каже Зеленський.

Він наголошує, що Україні вдалося зламати плани агресора.

«Тепер список цілей Путіна інший – замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію з Пхеньяна і намагаючись знайти прихильність Тегерана», - сказав він.

За його словами, немає людини в Україні, яка не відчуває вдячності до США та американців.

«Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони життів українців. Мільйони! Чоловіки і жінки, діти і дорослі, у містах і селах… Мільйони українських дітей тепер можуть бути зі своїми матерями… Чоловіки на передовій тепер знають, що їхні діти чекають на них у містах і селах у тилу. Це можливо, тому що більша частина України вільна. І ми повинні звільнити всю нашу землю, наших людей. І я дякую кожному американцю, кожному у світі, хто допомагає, за кожне врятоване життя в Україні», - сказав він під час промови, яка повсякчас переривалася оплесками.

Перша леді України Олена Зеленська нагадала про свій перший візит до США півтора року тому, який став її першим офіційним візитом та першим випадком, коли перша леді країни просила надати її країну зброю.

«Я повернулася додому з вашою підтримкою, зі зброєю – такою, як протиповітряна оборона, яка захищає наших людей – дорослих і дітей… Таким був наш шлях «патріотів» в Україні. І вже тисячі життів врятовано. Це так важливо – коли чує Конгрес, коли чує Америка! Я повернувся з відчуттям, що ми розуміємо одне одного», - сказала вона.

Після виголошення промови президент та перша леді вручили нагороди волонтерам та активістам, лікарям та духовним лідерам у США, які допомагають Україні.

«Це неймовірно - зустрітися з президентом. Це найкраще, що коли-небудь зі мною траплялося. І це допоможе із обізнаністю щодо моєї благодійності», - відреагував на нагороду наймолодший з тих, хто того вечора отримав відзнаку, Раян Гіршгорн, який разом із батьком збирає кошти на закупівлю медичного обладнання для українців.

Про це ж говорить й Ірина Ващук, президентка фундації Revived Soldiers Ukraine:

«Сьогодні була нагорода Ордену княгині Ольги вже другого ступеня. Перша - третього ступеня - дуже допомогла нам, тому що для Revived Soldiers Ukraine прийшло визнання. Тому що коли американці почали дивитися, куди їм давати кошти, вони побачили фотографії із Зеленським і, звичайно, це допомогло нам зібрати певну суму грошей і передати значну суму на допомогу армії України і також почати привозити важко поранених військових на лікування США. Ми відкриваємо другий реабілітаційний центр за півтора місяця у Львові. І я надіюсь, що зможемо допомогти дуже багатьом важко пораненим воїнам».

Інші нагороджені, з якими поспілкувався Голос Америки, кажуть – це відзнака усіх волонтерів у США, які допомагають Україні.

«Дуже дякую за нагороду, але це не моя нагорода - це нагорода нашій громаді. Наша громада страшенно, шалено працює щодня», - говорить президент Українського Конгресового комітету Андрій Футей.

«Насправді ми є тил України і ми повинні робити все, що тільки можемо, кожен день і кожну ніч для того, щоб допомогти Україні вистояти цю війну», - каже імміграційна адвокатеса Ірина Мазур.

Втім, яким би не був внесок волонтерів, його не порівняти із подвигом українських солдатів на передовій, говорить кардіолог лікарні Університету Джонса Гопкінса та волонтер Юрій Дейчаківський.

«Було дуже приємно отримати визнання від президента України. Ми підтримуємо Україну як американці на тисячу відсотків. Тож я дуже вдячний, але наш внесок – це ніщо, порівняно із жінками та чоловіками на передовій в Україні, які воюють і гинуть, і всіх волонтерів, які їх підтримують. Тож українці – справжні герої у цьому світі, і наше завдання – допомогти їм чим можемо».

Після закінчення візиту у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський разом із дружиною та українською делегацією вилетів до Канади.