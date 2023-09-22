"Коли ми даруємо свої книжки за кордон, ми рятуємо їх фізично" — Олена Зеленська у виступі перед студентами Джорджтаунського університету

“Щоби книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бомбосховищах. Щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися. Ось, за що ми боремося”, – такими словами до студентів Джорджтаунського університету звернулася перша леді України Олена Зеленська, у рамках свого одноденного візиту до Вашингтону 21 вересня.

У нас десятки бібліотек спалено російськими бомбардуваннями. Коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми рятуємо їх фізично

До Інституту заради жінок, миру та безпеки (The Georgetown Institute for Women, Peace and Security) Зеленська прибула з особливою, культурною місією — подарувати університету 260 книжок про Україну, щоб науковці могли продовжувати розвивати українознавчі програми у США.

“Книжки — це особлива тема у протистоянні нашому супротивнику. Так само як борються за життя наші люди, — борються за життя наші книжки. У нас вже десятки бібліотек спалено російськими бомбардуваннями. Коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми буквально рятуємо їх фізично”.

Але це процес взаємний, сказала Зеленська американським студентам. Не лише люди рятують книжки, але і книжки рятують зараз українців, які читають їх в окопах і бомбосховищах.

Вже в кожному виші України є студенти — загиблі, які пішли захищати країну, і так, їх шанують у їхніх університетах. Але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдасться

«Я, думаю, багато людей бачило фото одного з наших воїнів, який в окопі читав Тімоті Снайдера. Мені здається, це саме показник того, як ми українці ставимося до книжки. І для мене велика честь, що наші книжки будуть тепер у вас», – сказала Зеленська.

Проте самим українцям зараз нелегко здобувати освіту умовах повномасштабної війни, сказала перша леді, яка поділилася зі студентами й викликами, з якими щодня стикається українська освіта.

“За останні два роки російськими бомбардуваннями в Україні пошкоджено 81 університет. Це правда тільки будівлі, їх можна відбудувати. Найгірше — гинуть люди. Вже в кожному виші України є студенти — загиблі, які пішли захищати країну, і так, їх шанують у їхніх університетах. Але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдасться”, – сказала Зеленська.

Модераторка зустрічі, Мелані Вівер, директорка Інституту заради жінок, миру та безпеки назвала Зеленську “видимим обличчям суспільства, зруйнованого війною”. За свій внесок у боротьбу за мир та жіноче лідерство Зеленська отримала нагороду імені Гіларі Клінтон від директорки Інституту Мелані Вівер та Джона Деджоя, президента університету Джорджтауна.

Якщо уявити, що Україна зараз програла — це був би програш для всього світу. Відвернутися від цього — означає махнути рукою на своє власне майбутнє

Серед учасників зустрічі з дружиною президента України була і студентка родом із Києва, яка запитала Зеленську, як саме українці, які зараз перебувають у США, можуть долучитися до підтримки України. Перша леді звернула увагу на те, що Україна потребує особливих зусиль з протидії дезінформації та у сприянні поширенню правди про наслідки російської агресії в Україні.

«Усі свідомі люди у світі, мені здається, розуміють, що відбувається в Україні. Важливо не втратити цей фокус уваги. Якщо уявити, що Україна зараз програла — це був би програш для всього світу», – с казала Зеленська.

Вона додала, що розуміє, що у людей за кордоном з'являється втома від поганих новин, але відвертатися від цих повідомлень було б небезпечно для них самих.

«Людям неприємно слухати постійно погані новини, але відвернутися від цього — означає махнути рукою на своє власне майбутнє. Тому от саме говорити про те, що це (те, що Росія робить в Україні, – ред.) аморально — це важливо», – наголосила Зеленська.

Промову перед студентами, Зеленська завершила словами вдячності, яку Україна відчуває до друзів та партнерів по всьому світу.

“Ми відчуваємо вдячність всьому світу за те що нас не покинули, нас підтримують нам допомагають. Вдячність психологічно, – про це навіть лікарі кажуть, – додає стійкості”, – наголосила Зеленська.

Вона додала, що боротьба українців – важливий приклад для всього світу, «щоб як вчать нас історія і література: зло та агресія були покарані. Щоб вони не стали нормою у світі».

«За це бореться зараз Україна. Я вірю, що за підтримки таких небайдужих людей у світі, як ви, так і буде», – наголосила Зеленська.

Після зустрічі з першою леді України студенти поділилися враженнями з Голосом Америки. Одна зі студенток сказала, що це було «посланням надії».

“Було неймовірно надихаюче почути те, що сказала перша леді Зеленська і почути її послання надії для всіх нас” — сказала Хлоя Андерсон — студентка Джорджтаунського університету, яка вивчає інформатику.

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