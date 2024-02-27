Володимир Зеленський обговорює формулу миру з принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для переговорів щодо Формули миру. Як написав Зеленський у мережі Х (колишній Twitter), він має намір “продовжити регулярний діалог” із спадкоємним принцем країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, зокрема і щодо повернення полонених і депортованих осіб.

"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей”, – нагадав Зеленський.

Він також додав, що планується обговорення перспективних напрямів економічної співпраці та участі Саудівської Аравії у відбудові України.

Саудівська Аравія підтримує зв’язки як з Москвою, так і з Києвом, нагадує агенція AFP. Катарський канал Al Jazeera також наголошував, що Саудівська Аравія та інші нафтовидобувні країни Перської затоки підтримували "теплі стосунки з Кремлем". Але й зазначав, що більшість арабських урядів проголосували за засудження вторгнення Москви в ООН. Водночас ніхто з них не вжив жодних дій проти Росії, таких як економічні санкції, котрі могли б викликати обурення Москви.

Саудівська Аравія також оголошувала про виділення Україні 400 мільйонів доларів допомоги.

Завдяки посередництву Саудівської Аравії були звільнені кілька сотень українських заручників восени 2022 року.

Минулого року Саудівська Аравія провела переговори про війну в Україні, намагаючись проявити свої дипломатичні м’язи, зібравши представників майже 40 країн, але не Росії.

Як повідомляв Голос Америки, під час свого першого візиту до Саудівської Аравії у травні минулого року Володимир Зеленський закликав арабських лідерів не піддаватися російському впливу.