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USAID вкладе 225$ мільйонів у євроінтеграцію української залізниці

  • Голос Америки
USAID допоможе Українській залізниці перейти на євроколію. AP Photo/Natacha Pisarenko
USAID допоможе Українській залізниці перейти на євроколію. AP Photo/Natacha Pisarenko

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Українська залізниця підписали Меморандум про модернізацію 75-кілометрового сегменту залізниці, яка з’єднає Львів і європейську транспортну мережу.

Вартість проєкту сягає 225 мільйонів доларів США, йдеться у прес-релізі USAID. А його американська підтримка підкреслює зобов’язання Сполучених Штатів інвестувати в альтернативні маршрути експорту української сільськогосподарської продукції та підкреслює критичну важливість такої інфраструктури, як залізниця, для відновлення України.

Завдяки такому інвестуванню, зокрема, й у пункти перетину кордону, очікується, що потужності з експорту зерна можуть зрости приблизно на 2,5 мільйона метричних тонн на рік, збільшивши експорт до 425 мільйонів доларів США.

“Цей проєкт допоможе зміцнити зв’язок України з Європою, сприяючи економічній стійкості України та сприяючи зрештою зменшенню її залежності від донорської бюджетної підтримки”, – кажуть в USAID.

Сьогодні залізниця України використовує широку колію, а європейська залізнична мережа вужча. Це вимагає перевантаження вантажних вагонів на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, сам процес є трудомістким і часто займає більше 5 годин, що призводить до неефективного транспортування зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Технічна підтримка USAID дозволить пришвидшити транспортування українських вантажів до Європейського Союзу та забезпечить швидші маршрути для повернення додому переміщених громадян України.

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