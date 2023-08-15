Латвійська залізниця вже цієї осені може приєднатись до експорту українського зерна

Латвія може почати експорт українського зерна через свої порти вже з цієї осені, - про це заявив голова правління Латвійської залізниці Ріналдс Плявнієкс. За його словами, обсяги зернового експорту з України можуть сягнути мільйона метричних тонн на рік.

"Саме зараз з'явилася можливість для транспортування українського зерна", - сказав Плявнієкс в коментарі Латвійському Радіо 15 серпня.

Плявнієкс визнав, що на початку цього літа скептично ставився до можливого транспортування українського зерна до портів через латвійську залізничну інфраструктуру: “Я вважав за неможливе зробити це в промислових умовах для залізниці”, мовляв, цей процес передбачає кілька перевантажень зерна, що створює додаткові витрати.

Однак, за його словами, досвід інших країн показав, що це можливо. “Ми вважаємо, що в цьому транзитному коридорі можна транспортувати від 500 тисяч до мільйона тонн на рік”, - сказав очільник Латвійської залізниці.

Якщо цей експорт запрацює, зерно спочатку доставлятимуть в Польщу. Поляки використовують різні залізничні колії з Україною та Латвією, тому цей ексапорт вимагатиме додаткових витрат на перевантаження.

Як повідомляє видання Reuters, минулого місяця Литва звернулася до Єврокомісії з проханням розробити маршрут для перевезення українського зерна через п’ять портів у країнах Балтії: Естонії, Латвії та Литві. У документі мовиться, що загальна річна експортна потужність цих портів складає 25 мільйонів тонн зерна.

Напередодні Росія односторонньо вийшла з Чорноморської зернової угоди, після чого почала обстрілювати портову та зернову інфраструктуру України. Як повідомляв Голос Америки, майже 90 країн ООН підтримали заклик до Росії припинити використання харчів як інструменту зброї.