США й Британія працюють з Україною, щоб допомогти захистити енергомережу від атак Росії взимку

Сполучені Штати та Велика Британія працюють з Україною, щоб допомогти захистити енергомережу від атак Росії взимку

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", - твітує посолка США Бріджит Брінк за результатами зустрічі з віцепрем'єром з відновлення Олександром Курбаковим, главою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Наємом, а також представниками Міноборони України та дипмісії Великої Британії.

За оцінками низки українських та західних урядовців та експертів, цієї зими Росія поновить свої удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Тож США обговорюють з українською владою шляхи підготовки до таких атак.

Зокрема про це йшлось на переговорах державного секретаря США Ентоні Блінкена та керівника офісу президента України Андрія Єрмака під час його візиту до Вашингтона, розповів речник Держдепу Метью Міллер.

В інтерв'ю Голосу Америки Кудрицький розповів, що хоча торік Росія пошкодила половину української енергоінфраструктури, й ремонтні роботи з відновлення тривають і досі, цього року енергетики зробили максимум для того, щоб Україна прожила цю зиму без тривалих відключень світла та блекаутів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села й цивільну інфраструктуру. Попри численні докази, Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

У ніч проти 19 листопада Росія провела чергову атаку безпілотниками типу "Шахед" по в Київській, Чернігівській та Полтавській областях. Сили ППО збили 15 із 20 дронів-камікадзе.