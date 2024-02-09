“Залужний мав другу за складністю роботу у світі”: Західні ЗМІ коментують відставку українського головнокомандувача

Оголошення президента України Володимира Зеленського у четвер, 8 лютого, рішення про відставку головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного й призначити на цю посаду генерала Олександра Сирського викликало активне обговорення серед західних аналітиків та медіа.

Звільнення генерала вражає з іншої, важливішої причини. Воно знаменує собою новий і вирішальний етап у війні, в якому пан Зеленський ризикує помилитися

Ротація у найвищому військовому керівництві України не стала неочікуваною, втім її довгострокові наслідки наразі важко передбачити, кажуть західні оглядачі.

“На жаль, президент Зеленський ризикує помилитися”, - так розпочинає свою статтю про кадрові перестановки в українському війську британське видання The Economist.

“Звільнення генерала вражає з іншої, важливішої причини. Воно знаменує собою новий і вирішальний етап у війні, в якому пан Зеленський ризикує помилитися”.

Коментуючи давню напруженість у стосунках між Зеленським і Залужним, видання зауважує, що під час війни політичні та військові лідери часто мають розбіжності в поглядах. Втім, вважає The Economist, “що насправді прирекло на крах стосунки між паном Зеленським і генералом Залужним, так це зміна поглядів президента на те, як війна визначить, якою країною має стати Україна”.

На думку видання, погляди Зеленського еволюціонували. Тепер він більше концентрується на меті повернути всю окуповану територію України.

“Коли стало зрозуміліше, що цієї воєнної мети неможливо досягти, нетерпіння пана Зеленського щодо генерала зростало. Він і його посадовці відчували загрозу через популярність генерала Залужного. Це була одна з причин, чому він прагнув централізувати владу в президентській резиденції в Києві”, - додає The Economist.

Видання вказує, що в даній ситуації авторитет як генерала, так і президента страждав на фоні поширення чуток про звільнення

"Здорові військово-цивільні відносини" чи "політична авантюра"



Оглядачі The Economist визнають - рішення Зеленського повністю в сфері його повноважень.

На це вказували і в уряді США. “Президент Зеленський — головнокомандувач своїх Збройних сил, він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська”, – заявив Джон Кірбі, представник Білого дому під час спілкування з пресою 8 лютого.

Водночас на думку Еліота Коена занепокоєння з приводу звільнення Залужного є “недоречним не лише тому, що воно може випливати з поганої поінформованості, а й тому, що воно свідчить про неправильне розуміння здорових цивільно-військових відносин”.

У своїй статті для видання The Atlantic він зазначає: “Залужний – героїчна постать, він останні два роки мав другу за складністю роботу у світі; його керівник [Володимир Зеленський], однак, мав найважчу роботу, і продовжує її виконувати”.

Водночас військові підпорядковуються політикам, що є частиною нормальних відносин у демократичній країні у воєнний час, адже у “працюючій ліберальній демократії верховне командування міцно перебуває в руках цивільної влади”.

Мережа CNN назвала відставку Залужного “політичною авантюрою” для Зеленського.

“Звільнення Залужного – політична авантюра для Зеленського. Попри провал контрнаступу України, нині колишній військовий керівник залишається одним із найпопулярніших керівників країни. Опитування Київського інституту соціології показало, що генерала підтримали 88% українців. Рейтинг схвалення Зеленського, хоча він також був високим, був помітно нижчим – 62%”.

Втім, додає мережа, генерал допоки не демонстрував великих політичних амбіцій.

Нове бачення війни

The Economist вважає - головне питання після звільнення Залужного полягає в тому, чи зможе Зеленський “змінити своє бачення війни”, адже, на думку видання, “якщо не зміниться щось абсолютно несподіване, війна, визначена територією, є війною, яку Україна не може виграти”.

“Україна вийде переможницею із цього кривавого конфлікту, якщо вона буде квітучою, демократичною країною, орієнтованою на Захід. Його [Володимира Зеленського] уряд потребує крайньої зосередженості, щоб це сталося. Щодо цього між президентом і його командуванням не має бути розбіжностей”, - підсумовує видання.

Своєю чергою видання The Washington Post зауважило, що заміна Залужного на Сирського - це “ризикована зміна керівництва, яка, ймовірно, буде непопулярною серед військових, виснажених майже дворічною війною”.

Разом з тим, додає видання, наразі незрозуміло, як саме призначення Сирського “допоможе покращити ситуацію на полі бою, яка стає все більш небезпечною для України”.

Видання Business Insider висловило подібну думку. “Рішення замінити Залужного, якого прозвали “залізним генералом”, у такий небезпечний час — коли Україна намагається підтримувати міцну оборону, поки не вистачає боєприпасів, стикається з невизначеністю щодо майбутнього ключової західної допомоги та намагається залучити нових військових — викликає запитання про стратегію Зеленського перед наступним роком війни та про те, як зміна керівництва може чи не може вплинути на реалії бойових дій”.

Що пишуть Західні ЗМІ про Сирського

Західні ЗМІ приділили неабияку увагу новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Його оцінки виявилися досить неоднозначними.

З одного боку, медіа написали про визначну роль Сирського в обороні Києва на початку війни, а також у здійсненні вдалого українського наступу під Харковом у вересні та захисті Бахмута.

Паралельно деякі оглядачі звертають увагу на непопулярність Сирського у війську.

Так, видання The Washington Post зазначає: “Серед рядових солдатів особливо недолюблюють Сирського, якого багато хто вважає командиром радянського типу, який надто довго тримав війська під вогнем у східному місті Бахмут”.