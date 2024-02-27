Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Мінфін США союзникам: час знайти шлях використати заморожені російські активи для допомоги Україні

  • Голос Америки
Міністерка фінансів США Дженет Єллен поспілкувалась з пресою в Сан-Паоло, Бразилія, перед зустріччю міністрів фінансів та голів центробанків Групи 20, 27 лютого 2024 року
Міністерка фінансів США Дженет Єллен поспілкувалась з пресою в Сан-Паоло, Бразилія, перед зустріччю міністрів фінансів та голів центробанків Групи 20, 27 лютого 2024 року

Міністерка фінансів США Дженет Єллен закликала союзників України невідкладно знайти можливість використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Єллен наголосила, що такі дії стануть "рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу з боку Росії для світової стабільності", а також спонукають Росію сісти за стіл перемовин.

"Необхідно і нагально для нашої коаліції знайти шлях як використати цінність цих знерухомлених активів на підтримку опору України, а також для довгострокової відбудови. Хоча ми маємо діяти спільно і продумано, я переконана, що потужні аргументи міжнародного права, економіки та моралі, щоб рухатись вперед", - заявила Єллен, звертаючись до учасників зустрічі "Групи 20" у вівторок.

Єллен наголосила - такий крок "чітко покаже, що Росія не може виграти затягуючи війну і стимулюватиме її сісти за стіл перемовин щодо справедливого миру в Україні".

Практично одразу після початку повномасштабного вторгнення, на Заході заблокували майже 285 мільярдів доларів активів російського центробанку. Країни Групи семи також погодились, що Росія має заплатити за шкоду, завдану Україні своєю агресією. Однак союзники поки не узгодили конкретний механізм використання російських державних коштів на допомогу Україні. Більша частина державних російських активів заморожена в Бельгії та Франції. Країни Європи погодились резервувати на окремому рахунку доходи від активів, щоб спрямувати їх на допомогу Україні.

Звертаючись до преси, Єллен висловила переконання, що міжнародні санкції проти Росії працюють. Зокрема, переконана Єллен, союзникам вдалось обмежити надходження Росії від нафтоторгівлі, встановивши обмеження ціни російську на нафту.

"На час вторгнення Росії, ціна на нафту зросла до 120 доларів за барель - спустошливий шок для ринків, що розвиваються та країн-імпортерів з меншими доходами. Із часу втілення обмеження, ціни на нафту ці країни отримали переваги від стабільності та нижчих цін".

Єллен закликала союзників продовжувати допомагати Україні.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG