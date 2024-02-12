Помер засновник цифрової агенції Postmen Ярослав Ведмідь. Його згадують як волонтера та громадського діяча

10 лютого зупинилось серце засновника і керівника цифрової агенції Postmen Ярослава Ведмедя, написала його дружина Олена.

Ярослав Ведмідь за першою освітою був журналістом, був радником міністра енергетики України. Згодом перейшов до піару й заснував агенцію Postmen, яка двічі ставала комунікаційною агенцією року Всеукраїнської рекламної коаліції, а на Effie Awards Ukraine проєкти агенції тогоріч отримали шість нагород, зазначає Forbes.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його агенція проводила інформаційну боротьбу проти російської пропаганди, нагадує видання Главком.

У травні 2022 Голос Америки розповідав про низку благодійних ініціатив Ярослава Ведмедя та Postmen.

Зокрема спеціальна платформа Work4UA від самого початку повномасштабного вторгнення Росії давала можливість українським підприємцям зручно й швидко отримувати прямі пожертви від людей з усього світу. "Ця допомога дозволить Україні швидше закінчити війну, швидше відроджуватися, швидше перебудовуватися тим бізнесам, які вже зараз опинилися у небезпечних місцях і можуть продовжувати свою роботу", - розповідав тоді Ярослав.

"Мої побратими знають його насамперед як волонтера, який на початку повномасштабного вторгнення віддав нам свій власний пікап, без вагань - на перше прохання, - пише український військовик і письменник Павло Вишебаба. - Ярослав передавав дрони нашим розвідникам, ударникам і снайперам, а днями в бригаду прийшли ще 50 ударних дронів від проєкту "Мільйон на дрон"".

"Його вистачало на все й одразу: власна агенція Postmen, купа класних непересічних проєктів одночасно - від політики до культури; активна громадська діяльність, волонтерство й підтримка армії, потужний спорт, чудова родина, інтелектуальні рефлексії, - пише колишній віцепрем'єр України Геннадій Зубко. - Ярослав завжди житиме у прекрасних мистецьких проєктах "Леся Українка: 150 імен" та "Світ Сковороди", над якими працював зі своєю командою".

Ярослав Ведмідь активно займався спортом, зокрема бігав ультрамарафони у горах, тож співачка Саша Кольцова згадує: "Ти був такий безсмертний... З твоїми марафонами, челенджами, зухвалими ідеями, з твоєю швидкістю та енергією, нещадністю до себе. Завжди готовий заперечити, запропонувати своє, дослідити, залучити, прийняти виклик".

"Ярослав Ведмідь був нестримною енергією, генератором ідей, другом. Він жив яскраво. Він поспішав жити. Він пив життя великими ковтками. Він такий один на мільйони", - згадує у дописі керівник Української служби Голосу Руслан Петричка.

Політолог Євген Глібовицький пише: "Дякую тобі за всі спільні радісні і сенсовні моменти! Від гуртожитку на Троєщині з усіма нашими вар'ятськими перформансами до спільної роботи для ПЦУ".

"Ярослав завжди приходив на допомогу, брався за складне і ніколи не відмовляв, коли було дійсно потрібно. Просто поговорити, дослідити, прокомунікувати. Підтримати у роботі і житті. Таким був він і є його родина, якій я зараз хочу зичити всі сили, щоб пережити втрату", - пише правозахисниця Олександра Дворецька.

У нього залишились дружина й двоє дітей. Голос Америки висловлює свої співчуття рідним.