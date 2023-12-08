Японія надасть Україні додаткові 4,5 мільярда доларів допомоги й веде перемовини з Україною про можливе постачання засобів ППО

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про надання 4,5 мільярда доларів допомоги Україні під час саміту країн G7 у середу, 6 грудня.

Допомога включатиме мільярд доларів на придбання генераторів та іншого обладнання, а також фінансування заходів з розмінування територій, замінованих Росією. 3,5 мільярда доларів підуть на фінансування кредитних гарантій для позик Світового банку Україні, повідомляє агентство AP.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Японія надала Україні понад 7 мільярдів доларів, здебільшого на гуманітарну допомогу та військову техніку нелетального характеру, з огляду на юридичні обмеження закладені в пацифістській Конституції Японії.

На своїй сторінці в мережі Х, президент України Володимир Зеленський зазначив з приводу цієї події: “Вдячний Японії та Прем’єр-міністру Кісіді Фуміо за рішення надати додаткову допомогу Україні обсягом $1 млрд, а також за готовність збільшити загальну суму до $4,5 млрд. Це вагома підтримка для відновлення України та нашої економіки. Японія твердо стоїть пліч-о-пліч з Україною та українським народом. Працюємо далі разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу”.

Посол США в Японії Рам Емануель привітав надання Україні додаткових електрогенераторів Японією на початку зимового періоду.

А посол України в Японії Сергій Корсунський 7 грудня заявив, що Україна та Японія наразі обговорюють можливе надання Японією засобів протиповітряної оборони.

“Це не смертельна зброя. Фактично, це гуманітарна допомога, – заявив Корсунський під час візиту у посольство США в Японії. - Тому що, коли над вами літають іранські безпілотники, їх дуже важко виявити... але якщо ви захистите себе від цих безпілотників, це не смертельна зброя”.

За словами Сейдзі Кіхари, виконувача обов’язків генерального секретаря владної Ліберально-демократичної партії Японії, країна дотримується пацифістської політики, але продовжить діалог щодо надання максимально корисної підтримки Україні, а також розглядатиме можливість пом’якшити обмеження на експорт зброї, що може дозволити постачати Україні обладнання, розроблене спільно з іншими країнами.

Як повідомляв раніше Голос Америки, країни G7 погодились ввести додаткові санкції проти Росії, включно з обмеженнями на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, а також обмежити імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

“Сьогоднішня декларація G7 демонструє, що всі розмови про зменшення міжнародної підтримки України є хибними. Сьогодні і щодня наші партнери рішуче на боці нашої держави. Це також сигнал російським терористам, що вони не зможуть перечекати нашу спільну рішучість захищати свободу”, - написав Володимир Зеленський на своїй сторінці в мережі Х, коментуючи зустріч.

“Обмеження на імпорт російських алмазів із 1 січня. Заклик до рішучого прогресу у використанні заморожених російських активів для підтримки України. Визнання успіхів України в Чорному морі та морському експорті. Зобов’язання обмежити доступ Росії до технологій подвійного призначення. Готовність формалізувати довгострокові гарантії безпеки.

Це нові відчутні кроки, які підтримують Україну, а також обмежують можливості Росії продовжувати агресію проти нашої країни та народу”, - додав він.