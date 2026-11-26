Білий дім і НАТО поширили спільну заяву, однак тексти відрізняються. У заяві Рютте йдеться лише про дії Кремля, а в заяві Трампа заклик утримуватись від ескалації війни стосується і Росії, і України.
Детально розповідає Юлія Ярмоленко.
Уникати дій, які можуть — навмисно чи ні — призвести до розширення війни в Україні. До цього закликали президент Трамп і генсекретар НАТО Рютте після зустрічі у Флориді.
Білий дім і НАТО поширили спільну заяву, однак тексти відрізняються. У заяві Рютте йдеться лише про дії Кремля, а в заяві Трампа заклик утримуватись від ескалації війни стосується і Росії, і України.
Детально розповідає Юлія Ярмоленко.
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