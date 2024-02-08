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Світ

“Весь світ об’єднаний проти Росії”. Лех Валенса закликав США не відмовлятись від ролі лідера змін

  • Голос Америки
“Весь світ об’єднаний проти Росії, ніколи такого раніше не було". Фото: колишній президент Польщі та лідер антикомуністичного руху “Солідарність” Лех Валенса, архівне фото, Reuters
“Весь світ об’єднаний проти Росії, ніколи такого раніше не було". Фото: колишній президент Польщі та лідер антикомуністичного руху “Солідарність” Лех Валенса, архівне фото, Reuters

Колишній президент Польщі, Нобелівський лауреат та лідер антикомуністичного руху “Солідарність” Лех Валенса заявив, що США необхідно продовжувати підтримувати Україну зброєю, а також посилити роботу у сфері пропаганди, спрямованої на зміну думки у російському суспільстві.

Такі заяви Валенса зробив під час виступу в аналітичному Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

“Весь світ об’єднаний проти Росії, ніколи такого раніше не було. Це наша велика можливість нарешті, щоб навести порядок у світі”, – говорить Валенса.

Весь світ об’єднаний проти Росії, ніколи такого раніше не було.
Лех Валенса

Першим президент пострадянської Польщі також наголосив на важливій ролі США як лідера у цих змінах, а також закликав Вашингтон не відмовлятись від цієї ролі: “Доля дала Америці роль лідера змін і США не можуть відступити зараз. Якщо США не використають цю можливість, наші правнуки цього ніколи не пробачать. Росія і Китай – не так далеко”.

Валенса підкреслив важливість фіксувати інформацію про всі смерті росіян на війні, а потім, каже він, звертатись до сусідів і знайомих людей, які загинули, щоб ті знали, що це саме Путін вбив цих людей: “Треба говорити їм: “А ти теж хочеш так загинути? Якщо ні – потрібно змінити твою політичну систему”.

Водночас Валенса підкреслив важливість продовження постачання зброї для України.

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Харків’янка у США допомагає Україні попри онкологію

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