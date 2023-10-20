Військові кораблі США в Червоному морі збили ракети і дрони, які могли бути націленими на Ізраїль

Винищувач ВМС США USS Carney у Червоному морі збив кілька ракет і безпілотників, запущених підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, зброєю, яка, за словами Пентагону, «прямувала вздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі».

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер у четвер повідомив журналістам у Пентагоні, що корабель перехопив три крилаті ракети наземного удару та кілька безпілотників над водою.

«Ця акція була демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми створили на Близькому Сході і яку ми готові використовувати, за необхідності, щоб захистити наших партнерів і наші інтереси в цьому важливому регіоні», — сказав Райдер.

За словами Райдера, постраждалих немає. Згідно з попередніми оцінками США, судно не було ціллю атаки.

Ракети з Ємену потрапили через день після того, як гарнізон Аль-Танф, де розміщені американські війська в Сирії, був обстріляний двома безпілотниками.

За словами Райдера, сили США та коаліції знищили один безпілотник, тоді як інший безпілотник досяг бази та завдав легких поранень коаліційним силам.

Збройні сили США на півночі Іраку збили ще один безпілотник у вівторок поблизу авіабази Башур, ніхто не постраждав і шкоди техніці чи об’єктам коаліції завдано не було. У вівторок два дрони націлили на авіабазу Аль-Асад на заході Іраку; один був збитий, а інший пошкоджений, що призвело до легких поранень коаліційних сил.

«Будь-яка реакція, якщо така буде, прийде в той момент, який ми виберемо», — сказав Райдер.

Атаки безпілотниками та ракетами відбулися після збільшення військової присутності США в регіоні після жорстокого нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якого загинули 1400 ізраїльтян. Щонайменше 3000 палестинців загинули відтоді, як Ізраїль почав атакувати сили ХАМАС у Секторі Гази після нападу.

США заявили, що збільшення присутності має на меті стримати зловмисників, таких як Хезболла чи Іран, від розширення конфлікту.

Дакота Вуд, старший науковий співробітник The Heritage Foundation, сказала Голосу Америки: «Враховуючи теперішні ставки і те, що ХАМАС, Іран чи Хезболла можуть намагатися досягти в регіоні, можливо, їм байдуже, яку зброю посилають США. Якщо вони зможуть втягнути Сполучені Штати у війну, можливо, це допоможе їхній справі».

Авіаносна ударна група USS Dwight D. Eisenhower прямує через Атлантику, щоб приєднатися до ударної групи USS Gerald R. Ford, яка діє у східному Середземномор’ї.

На трьох кораблях десантної групи USS Bataan розміщують тисячі морських піхотинців у водах поблизу Ізраїлю.

На Близький Схід прибула ескадрилья штурмовиків А-10, продовжено дислокацію ще однієї ескадрильї А-10. До регіону також прилітають нові винищувачі F-15 і F-16.

Раніше цього тижня міністр оборони Ллойд Остін перевів понад 2000 військовослужбовців у стан підвищеної готовності з наказом про підготовку до розгортання. Пентагон повідомив Голосу Америки у вівторок, що якщо президент активує підрозділи, це ще більше посилить протиповітряну оборону американських військових; медичні та матеріально-технічні можливості; розвідка, спостереження та розвідка на Близькому Сході.

У четвер Райдер сказав, що Пентагон визначив підрозділи, яким було надано наказ про підготовку до розгортання, але він відмовився вдаватися в подробиці, якщо тільки «цим підрозділам насправді не доручено розгортати».