У Конгресі США засудили конгресвумен палестинського походження Рашиду Тлаїб за риторику про Ізраїль та ХАМАС

Палата представників у Конгресі США проголосувала за те, щоб осудити конгресвумен-демократку Рашиду Тлаїб (представницю Мічигану) — за риторику щодо війни Ізраїлю та ХАМАСу. Тлаїб – єдина американка-палестинка у Конгресі.



Це “покарання” лише на один щабель нижче виключення з Палати представників.



Конгресвумен Тлаїб перебуває у Конгресі свій третій термін, жінка і раніше піддавалася критиці за погляди на близькосхідний конфлікт.



Дебати щодо резолюції були емоційними та напруженими. Республіканець Річ Маккормік з Джорджії заявив про “пропаганду антисемітської риторики” та “розповсюдження неймовірної неправди про найбільшого союзника США”, Ізраїль.



За Тлаїб заступилась частина колег-демократів, вона сама заявила, що “не замовкне” і не дозволить “спотворювати свої слова”.



Вона додала, що її “критика єврейської держави завжди була спрямована на уряд під керівництвом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу”.



“Важливо розділити людей і уряд, – сказала Тлаїб. – Ідея про те, що критика уряду Ізраїлю є антисемітською, створює дуже небезпечний прецедент. І її використовували, щоб змусити замовкнути різні голоси, які виступають за права людини в нашій країні”.



Тлаїб має родичів на Західному березі річки Йордан, вона зазнала докорів після того, як не засудила ХАМАС після його нападу на Ізраїль 7 жовтня.



Спочатку колегиню підтримували усі демократи, але з часом частина з них також виступили проти через виголошені конгресвумен гасла, що сприймаються як заклик до знищення Ізраїлю.



Тлаїб стала другою американкою-мусульманкою в Конгресі, яку цього року офіційно застерегли через критику єврейської держави. Конгресвумен Ільхан Омар зі штату Міннесота була виключена в лютому з Комітету у закордонних справах за подібні коментарі, які вона зробила щодо Ізраїлю.



Раніше, у червні, республіканці проголосували за подібний осуд демократа Адама Шиффа з Каліфорнії за коментарі, які він зробив кілька років тому про розслідування зв’язків тодішнього президента Дональда Трампа з Росією.