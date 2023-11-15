Держдеп: Влада Вірменії відстежує фірми, які постачають Росії товари в обхід санкцій

Уряд Вірменії провів кілька "цікавих реформ", які дозволяють в режимі реального часу відстежувати фірми, що постачають товари до Росії в обхід санкцій. Це дозволяє США ухвалювати "заходи", щоб зупинити таку торгівлю. Про це 15-го листопада заявив помічник Державного секретаря США Джеймс О'Браєн під час слухання "Майбутнє Нагірного Карабаху" в комітеті Палати представників США із закордонних справ.

"Це працює надзвичайно добре, нещодавні статистичні дані дуже обнадійливі, ми можемо підтвердити це із власних джерел", - додав О'Браєн.

За даними розслідування проведеного New York Times через територію Вірменії до Росії постачається значна частина виготовлених західними компаніями мікрочипів, які застосовуються зокрема для виготовлення зброї. Минулого року за даними видання Вірменія імпортувала у п'ять разів більше мікросхем та процесорів із США, ніж 2021-го. А із ЄС понад удвічі більше.

Помічник Державного секретаря вказує на проблему: російські війська "фактично контролюють" два вірменські пункти перетину кордону, через які проходять товари, один - в аеропорту, інший наземний на кордоні з Азербайджаном. Це було умовою перемир'я встановленого між Азербайджаном та Вірменією після війни в Нагірному Карабасі 2020 року.

"Це лише робить ще більш актуальним твердження про те, що нам потрібно знайти стабільний шлях для Вірменії та змусити російських миротворців піти, коли їхній п’ятирічний термін закінчиться через півтора року", - заявив О'Браєн.

Росія вже багато років виступає посередником між Вірменією та Азербайджаном у конфлікті за Нагірний Карабах. Цей регіон, який був населений переважно вірменами, де-юре був частиною Азербайджану. Понад 30 років, де-факто це була напіввизнана країна, підтримувана Вірменією.

Однак після війни 2020 року та останньої операції у вересні 2023 року Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом. Понад 100 тисяч місцевих вірмен стали біженцями. Російські миротворці не допомогли попередити ескалацію конфлікту.

Сполучені Штати та Євросоюз ведуть активні переговори з Вірменією та Азербайджаном заради досягнення миру. На думку помічника Державного секретаря Джеймса О'Браєна, ключем до миру може стати спільна економічна вигода обох країн.

"Країни Центральної Азії шукають нові маршрути постачання своїх товарів на ринок. Є маршрути, які можуть пролягати через Азербайджан до Грузії, або через Вірменію напряму до Туреччини. Це може стати величезним бумом для держав та глобального ринку, які отримають доступ до цих товарів", - заявив під час слухань у Конгресі О'Браєн.