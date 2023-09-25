Американські високопосадовці прибули до Вірменії, щоб обговорити ситуацію в Нагірному Карабаху

Високопоставлені чиновники американського уряду прибули до Вірменії в понеділок. Напередодні як етнічні вірмени з Нагірного Карабаху почали втікати, після того, як сили регіону зазнали поразки від Азербайджану в конфлікті, що бере свій початок з радянських часів.

Візит очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер і виконувача обов’язків помічника Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Юрія Кіма став першим візитом високопоставлених чиновників США до Вірменії після того, як карабаські вірмени були змушені припинити вогонь минулого тижня.

Під час поїздки Пауер зустрінеться з високопоставленими урядовцями Вірменії, повідомив Reuters, і підтвердить партнерство США з країною та «висловить глибоку стурбованість станом етнічного вірменського населення у Нагірному Карабасі та обговорить заходи щодо вирішення гуманітарної кризи там», - сказав американський чиновник.

Пауер стане першим адміністратором USAID, який поїде до Вірменії, додав чиновник.

«Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі та закликають забезпечити безперешкодний доступ для міжнародних гуманітарних організацій і комерційних перевезень», — йдеться в повідомленні USAID про поїздку.

Вірмени Карабаху, території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза його контролем, подали запитпро мир минулого тижня після 24-годинної військової операції проти набагато більшої азербайджанської армії.

Вірмени не сприймають обіцянку Азербайджану гарантувати їхні права внаслідок інтеграції регіону.

Керівництво Нагірного Карабаху повідомило Reuters, що 120 000 вірмен регіону не хочуть жити в складі Азербайджану через страх переслідувань і етнічних чисток.

Уряд Вірменії повідомив, що станом на 5 ранку понеділка понад 2900 осіб перетнули кордон країни з боку Нагірного Карабаху.

Вірменія підготувала місце для десятків тисяч вірмен з регіону, включаючи готелі поблизу кордону, хоча прем'єр-міністр Нікол Пашинян каже, що не хоче, щоб вони залишали свої домівки, якщо це не є абсолютно необхідно.

Тисячі карабаських вірмен залишилися без їжі. Влада Вірменії в регіоні повідомила в суботу, що близько 150 тонн гуманітарного вантажу з Росії та ще 65 тонн борошна, надісланого Міжнародним комітетом Червоного Хреста, прибули в регіон.

Після війни на початку 1990-х років у зв'язку з розпадом Радянського Союзу Карабахом керує самоврядна адміністрація.

У 2020 році, після десятиліть сутичок, Азербайджан за підтримки Туреччини виграв 44-денну Другу карабаську війну, відвоювавши території в Карабасі та навколо нього.

Ця війна завершилася укладенням за посередництва Росії мирної угоди, яку, як вказують вірмени, Москва не може гарантувати.