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Україна

Він пережив оборону Азовсталі, російський полон в Оленівці, катування та голод. Відео

Він пережив оборону Азовсталі, російський полон в Оленівці, катування та голод. Відео
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Він пережив оборону Азовсталі, російський полон в Оленівці, катування та голод. Відео

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Антон Штукін, боєць НГУ «Азов» потрапив у російський полон після оборони Азовсталі. На той час йому було лише 19 років. Росіяни утримували його у колонії в Оленівці. А потім в Донецьку. Там його допитували, били та морили голодом. Через рік Антон вийшов з полону та повернувся на фронт.

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