Антон Штукін, боєць НГУ «Азов» потрапив у російський полон після оборони Азовсталі. На той час йому було лише 19 років. Росіяни утримували його у колонії в Оленівці. А потім в Донецьку. Там його допитували, били та морили голодом. Через рік Антон вийшов з полону та повернувся на фронт.