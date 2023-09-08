Сім країн, включаючи Румунію та США, проведуть спільні військові навчання у Чорному морі та дельті Дунаю

Президент США Джо Байден розпочав свій візит до Індії із зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді, покликаною, за заявою служби прем'єр-міністра, "і далі поглибити зв'язки між Індією та США з широкого кола питань". Три місяці тому візит Моді до США супроводжувався значними урочистостями, що підкреслює важливість, якої Америка надає розбудові відносин з Індією.

Байден в Індії візьме участь в зборах провідних економік світу G-20. Серед учасників саміту цього разу не буде президентів Китаю та Росії, що привертає до візиту Байдена більше уваги.

Після прибуття до аеропорту Нью-Делі, Байден відправився до резиденції Моді для двосторонньої зустрічі, яка пройшла у закритому режимі.

Журналісти повідомляють, що при виїзді з аеропорту вони проїхали повз гігантський відеобілборд із зображеннями попередньої зустрічі Моді і Байдена в Вашингтоні.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван розповів журналістам в літаку по дорозі до Нью-Делі, що президент Байден під час цієї зустрічі з Моді планував говорити про найважливіші фундаментальні цінності, які відстоюють Сполучені Штати, а також питання військового та технологічного співробітництва. У підсумковій декларації за підсумками зустрічі, зокрема, зазначається, що президент Байден підтвердив підтримку реформи Ради Безпеки ООН та членство в ній Індії як постійного члена.

«Лідери вкотре підкреслили необхідність зміцнити та реформувати багатосторонню систему, щоб вона могла краще відображати сучасні реалії, та залишатися прихильними всеосяжному порядку денному реформування ООН, у тому числі шляхом розширення категорій постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН», - йдеться у документі.

Окремим пунктом зазначається співробітництво у побудові стійких глобальних ланцюгів постачання напівпровідників. Лідери відзначили «багаторічну ініціативу Microchip Technology, Inc., щоб інвестувати приблизно 300 мільйонів доларів США в розширення своєї присутності в дослідженнях і розробках в Індії, а також оголошення Advanced Micro Device про намір інвестувати 400 мільйонів доларів США в Індію протягом наступних п’яти років для розширення досліджень, розробок та інженерних операцій в Індії».

Салліван не став підтверджувати інші двосторонні зустрічі за участю американського президента у наступні два дні, зауваживши, що більшість спілкування з лідерами країн та представниками міжнародних організацій будуть більш неформальними. Таким чином Байден та члени його делегації сподіваються обговорити низку проблем.

«Це стосується клімату, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, глобальної макроекономічної стабільності, можливості надавати суспільні блага людям усюди через такі амбітні ініціативи, як ініціатива щодо реформування Світового банку».

Саміт може завершитись без підсумкової декларації, через розбіжності щодо України

А от над підсумковою декларацією за результатами саміту представники делегацій працювали кілька останніх днів. Основна суперечка точиться навколо формулювання відносно війни Росії проти України.

«Ми вносимо дух компромісу в багато різних питань, які є спірними, щоб ми могли знайти текст, з яким могли б жити всі», - сказав Салліван.

США триматимуть тему України на порядку денному саміту, кажуть в Білому домі

Коментуючи неучасть в саміті Володимира Зеленського, Салліван сказав, що «нічого поганого не сталося», але «Сполучені Штати вважають, що було б добре, якби Зеленський взяв участь у саміті G20».

«Подивіться, з нашої точки зору, щоразу, коли президент Зеленський отримує можливість виступити перед групою, — це добре. Ми вважаємо, що це стосується й G20», - сказав він, нагадавши, що Зеленський звертався до учасників саміту Великої двадцятки минулого року, який приймала Індонезія.

«Але президент Зеленський був невблаганним у своїй здатності залучати всіх лідерів, які збираються за столом. І ми також бачили в Джидді, нещодавно, що багато ключових країн G20, у тому числі з глобального півдня, сиділи з українцями в одній кімнаті, щоб обговорити принципи справедливого та міцного миру, включаючи суверенітет і територіальну цілісність», - сказав він на борту літака по дорозі до Нью-Делі, де цими вихідними пройде саміт G20.

Втім, делегація США обіцяє тримати тему України на порядку денному саміту. Зусилля у відповідь на російську війну в Україні міністерка фінансів Дженет Єллен назвала другим пріоритетом участі делегації США у саміті Великої двадцятки (G20) після макроекономічних питань.

«Ми залишаємося відданими широкомасштабним та стратегічним багатостороннім зусиллям у відповідь на російську війну проти України. Обмеження цін на нафту та санкції, які є результатом безпрецедентного багатостороннього співробітництва, мають потужний вплив на російську здатність вести жорстоку та несправедливу війни проти України», - сказала вона під час пресконференції в пресцентрі саміту Великої Двадцятки в Нью-Делі, Індія, 8 вересня.

Враховуючи тему саміту - фінансову реформу - США зосередяться на відповіді на руйнівні наслідки війни, включно з її впливом на харчову безпеку.

«Вихід Росії із Чорноморської ініціативи викликає велике занепокоєння і особливо сильно відчувається країнами із низьким та середнім рівнем достатку. У відповідь ми сподіваємося рухатися у напрямку підтримки програми із глобальної аграрної та харчової безпеки та роботи у напрямку успішного поповнення міжнародного фонду для аграрного розвитку», - сказала вона, спілкуючись із журналістами.

Доносити до представників країн Глобального півдня той факт, що саме брутальна війна Росії проти України призводить до зростання цін на харчові продукти та створює економічну нестабільність, обіцяють й інші лідери, зокрема прем’єр-міністр Ріші Сунак, до візиту якого прикута велика увага, частково тому, що він – перший лідер Великої Британії індійського походження.

«Коли мова йде про Україну та Росію та їхній конфлікт, одне, що я робитиму, — це буде наголошувати на руйнівному впливі незаконного вторгнення Росії на мільйони людей у всьому світі, особливо на ціни на продовольство, і Росія нещодавно вийшла із зернової угоди. Ми доставляємо зерно до багатьох бідних країн по всьому світу, і тепер ви бачите, що ціни на продовольство зростають, це спричиняє страждання мільйонам людей, і це неправильно. Тому одна з речей, яку ми робимо, — це інформування людей про вплив незаконної війни Росії», - сказав прем’єр-міністр Ріші Сунак під час спілкування з пресою в Нью-Делі.

Після участі в саміті Великої Двадцятки президент США Джо Байден відправиться із візитом до В’єтнаму.