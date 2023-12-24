ISW: російські військові застосовують хімічну зброю проти ЗСУ на лівому березі Херсонщини

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що «навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія», йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на російських військових.

Аналітики кажуть, що російські військові детально описали «радикальну зміну тактики», яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках на лівому березі Дніпра неподалік Херсона.

Зазначається, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб витіснити їх.



«810-та бригада морської піхоти додатково опублікувала кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно, в Кринках», – йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Як пише ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень [RCA]).

Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року, наголосили американські аналітики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.