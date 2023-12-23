Американські та британські ЗМІ повідомляють про загибель в Україні двох ветеранів морської піхоти США на початку грудня, посилаючись на їхні родини і побратимів.

Каліфорнієць Ітан Гертвек був убитий в Україні 8 грудня, всього за 11 днів до того, як він мав повернутися додому в США, повідомило минулого тижня спеціалізоване видання Task & Purpose з посиланням на його мати та бойових товаришів.

Інший ветеран морської піхоти США Грем Дейл, який народився в Ірландії, а пізніше емігрував до Сполучених Штатів, був убитий у ближньому бою 9 грудня.

За словами його побратима, ветерана армії США Раяна О'Лірі, який очолює іноземних волонтерів у "Вибраній роті", яка входить до складу 59-ї окремої мотострілецької бригади ЗСУ, Дейл загинув, коли відбивав напад російських військ, які прорвали лінію його підрозділу.

«Замість того, щоб відступити чи сховатися, він втік у бій, — цитує О’Лірі Task & Purpose. – Дейл убив кількох ворожих солдатів, перш ніж був поранений. Ворожий штурм був припинений завдяки його діям і тим українцям, які були разом з ним, які не допустили провалу лінії».

Його товариші повернули Дейла у безпечне місце та намагалися врятувати його життя, але він помер від поранень, сказав О'Лірі.

Повідомляючи про загибель іншого американського добровольця в Україні, написало британське видання Daily Mail, посилаючись на його побратимів, що 21-літній Ітан Гертвек загинув, коли його підрозділ намагався врятувати одного з поранених під час «жорстокого бою» під Авдіївкою у Донецької області на сході Україні.

При цьому, родина Гертвека повідомила, що він знищив 12 росіян у своєму останньому бою.

За словами його матері, Леслі Гертвек, її син та один з його товаришів захищали два бункери, коли на них напали росіяни.

«Вони обоє поодинці залишили свій пост, знешкодивши близько 12 ворожих солдатів і зупинивши їхнє просування», — розповіла журналістам його мати.

Інший доброволець, громадянин Великої Британії Мейсер Гіффорд, повідомив у мережі Х (колишня Twitter), що Гертвек був бойовим медиком, який приєднався до 131-ї бригади і незадовго перед загибеллю перейшов до іншої бригади.



«Він думав повернутися додому перед цією останньою місією, але ми знаємо, що він не хотів залишати своїх двох «побратимів», які перейшли з ним у новий підрозділ, — додала його мати в інтерв'ю Task & Purpose. – Сьогодні він був би вдома, тут, у Спрінгфілді, штат Міссурі!»



Видання повідомляє, що згідно з документами, які вивчала редакція, Гертвек служив у Корпусі морської піхоти з листопада 2019 року по червень 2020 року і через рідкісне захворювання крові звільнився з почестями рядовим першого класу.

Як повідомляє Тask & Purpose, Гертвек кілька разів їздив в Україну після початку війни, спочатку допомагав жінкам і дітям на кордоні з Польщею, потім повертався, щоб отримати дозвіл бойового лікаря.

Зрештою він підписав контракт з українськими військовими і приєднався до 131-го окремого розвідувального батальйону як медик групи «Відмак».

Потім він перейшов до іншого підрозділу разом з одним зі своїх товаришів, з яким виконував своє останнє завдання.

Згідно зі списком, який веде Task & Purpose, щонайменше 46 американців загинули в Україні з лютого 2022 року, серед них – 11 ветеранів морської піхоти. Офіційні джерела США не повідомляють своїх оцінок щодо загибелі американських добровольців в Україні.