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У листопаді Андріана вдруге від початку повномасштабного вторгнення відвідала Вашингтон з адвокаційною місією — вона пояснювала американським високопосадовцям, як Україна використовує їхню допомогу, та чому не можна припиняти підтримувати країну зараз.

Під час зустрічі із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном, військова сказала йому, що Сполучені Штати програють у цій війні, якщо не вивчатимуть досвід України.

Який прогрес у розбудові українських Збройних сил? Як військові реагують на помпезне весілля львівського експрокурора? Чи усім доведеться воювати? Чому після перемоги буде важче?

Вона розповіла журналістці Голосу Америки Марії Ульяновській.