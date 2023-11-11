День Ветеранів у США: президент Байден, дипломати та Пентагон вітають захисників

У США з нагоди державного свята – Дня Ветеранів – вшанували військовослужбовців. “Тих, хто відгукнувся на заклик нашої країни. Тих, хто захищає наші родини, наших сусідів і американський спосіб життя”, – наголошує Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Президент Джо Байден назвав історію ветеранів “історією нашої країни в її найкращому прояві”.

“У День ветеранів давайте знову зобов’яжемося виконати наш єдиний священний обов’язок як нації: підготувати тих, кого ми відправляємо на небезпеку, і подбати про них та їхні родини, коли вони повернуться додому”, – закликав Джо Байден.

Міністр оборони США Ллойд Остін у мережі Х подякував військовослужбовцям, ветеранам і сім’ям військових.

“Дякую за все, що ви зробили для безпеки Америки”, – написав очільник Пентагону.

Він підтвердив ветеранам “вічне зобов’язання продовжувати відстоювати цінності, які ви захищали”.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк напередодні святкування Дня ветеранів приєдналася до морських піхотинців у посольстві США в Києві, щоб відзначити 248-му річницю створення Корпусу морської піхоти США.

“Наші військові, чоловіки і жінки, захищають свободу нашої країни, так само як українці в усіх Збройних силах і службах безпеки хоробро захищають свободу сьогодні”, – твітує Брінк.

Адміністрація президента США звітує про рекордний пакет фінансування різноманітних пільг для військовослужбовців на суму 163 мільярди доларів, наданих ветеранам за Програмою єдності президента Байдена.

“Підтримувати тих, хто носить уніформу - обов'язок, який об’єднує всіх американців – демократів, республіканців і незалежних – і саме тому президент зробив підтримку наших ветеранів основою своєї Програми єдності для нації”, – йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента США.