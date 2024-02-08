Верховний суд США заслухає аргументи щодо права Трампа знову стати президентом

Верховний суд США у четвер, 8 лютого, заслухає свідчення у справі, яка може суттєво вплинути на перебіг президентських виборів 2024 року, визначивши, чи має право колишній президент Дональд Трамп знову балотуватися на цю посаду з огляду на свою участь у спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року, де він програв Джо Байдену.

З часів президентських виборів 2000 року, коли Верховний суд своїм рішенням засвідчив перемогу Джорджа Буша над Альбертом Гором, цей суд не відігравав такої прямої ролі у визначенні результатів президентських перегонів, зазначає видання The New York Times (NYT).

Зокрема у четвер Верховний суд заслухає аргументи в апеляції Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо про те, що Трамп не має права знову балотуватися на посаду президента, оскільки він порушив положення 14-ї поправки до конституції США, яке забороняє особам, що “брали участь у повстанні” проти Сполучених Штатів, обіймати посади, зазначає агентство AP.

Як відомо, 6 січня 2021 року натовп прихильників колишнього президента, підбурений риторикою Трампа про те, що вибори в листопаді 2020 року були “вкрадені”, увірвалися в Капітолій, щоб спробувати перешкодити законодавцям підтвердити перемогу Джо Байдена.

Як зауважує NYT, найвищий суд країни, ймовірно, вирішить не лише чи Трамп може балотуватися на праймеріз у штаті Колорадо, але й загалом визначить його право балотуватися на загальних виборах й обіймати посаду президента США.

Втім, намагатися передбачити рішення Верховного суду завжди непросто.

Порушення якої норми Конституції закидають Трампу

Трампа обвинувачують в участі в заколоті, який намагався завадити мирній передачі влади в країні. Обвинувачення вимагає згідно з розділом 3 14-ї поправки до Конституції США заборонити Трампу знову займати державні посади.

Розділ 3 був написаний у 1866 році після закінчення громадянської війни, щоб унеможливити повернення до влади колишніх конфедератів — чиновників з 11 південних штатів, які відокремилися від Сполучених Штатів для захисту інституту рабства, але зазнали поразки у війні.

В тексті розділу 3 зазначено, що особа не може обіймати будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах чи будь-якому штаті, якщо вони раніше склала присягу на вірність Конституції , потім брала участь у заколоті або повстанні проти неї. Але Конгрес може двома третинами голосів кожної палати скасувати таке обмеження.

Які аргументи висуває захист Трампа

Адвокати Трампа стверджують, що розділ 3 не стосується президентів, що 6 січня 2020 року не відбулося заколоту, і що Трамп лише використовував своє право на свободу слова.

Зокрема, адвокати звертають увагу, що у розділі згадано виборників, сенаторів та представників Конгресу, але не президента, зазначає AP.

Також у розділі йде мова про тих, хто дає присягу “підтримувати” конституцію Сполучених Штатів, але в президентській присязі це слово не вжито.

Натомість Конституція вимагає від президентів заявити, що вони “зберігатимуть, охоронятимуть і захищатимуть” конституцію.

На додаток у розділі 3 йдеться про будь-якого іншого “посадовця” Сполучених Штатів, й адвокати Трампа стверджують, що формулювання має застосовуватися до призначених президентом посадовців, а не самого президента.

“Президент не є “посадовою особою Сполучених Штатів”, як цей термін використовується в Конституції”, - зазначили свого часу адвокати Трампа у поданні до суду Колорадо, цитує NYT.

Наостанок, на думку захисників Трампа, розділ 3 забороняє тим, хто підпадає під його дію, обіймати посади, а не претендувати на них, додає NYT. Відтак, якщо кандидата буде обрано, Конгрес може проголосувати за зняття цієї дискваліфікації до вступу кандидата на посаду.

“Суд повинен швидко й рішуче покласти край цим зусиллям щодо дискваліфікації [від появи в] бюлетені, які загрожують позбавити виборчих прав десятки мільйонів американців, і які обіцяють посіяти хаос і безлад, якщо інші суди та чиновники штатів підуть за прикладом Колорадо та виключать ймовірного номінанта на президентський [пост] від Республіканської партії з їхніх [виборчих] бюлетенів”, – цитує NYT подання адвокатів Трампа.

Цього виявилося достатньо, щоб переконати суддю окружного суду Колорадо, яка спочатку розглядала справу, пояснює AP. Вона постановила, що Трамп брав участь у заколоті, але також погодилася з тим, що неясно, чи розділ 3 стосується президента. Цю частину її рішення пізніше скасував Верховний суд Колорадо.

У своєму рішенні більшість представників вищого суду штату пристали на таку думку, яку наводить AP: “Президент Трамп просить нас вважати, що розділ 3 дискваліфікує кожного заколотника-порушника присяги, окрім найвпливовішого, і що він забороняє порушникам присяги займати практично всі посади, як [на рівні] штату, так і федеральні, окрім найвищої [посади] в країні”.

“Якби ми прийняли точку зору президента Трампа, Колорадо не міг би виключити з [виборчого] бюлетеня навіть кандидатів, які явно не відповідають вимогам щодо віку, місця проживання та громадянства” згідно з конституцією, додали у рішенні судді, цитує NYT.

Справа проти Трампа та політика

Багато хто в Демократичній партії підтримують виключення Трампа з президентських перегонів, пояснює AP, а багато республіканців обурені його переслідуваннями нього.

Водночас деякі з найбільш гучних прихильників усунення Трампа з виборів є консервативними вченими-юристами, які вірять у суворе дотримання положень Конституції. На їхню думку, немає підстав не дискваліфікувати Трампа за заколот. Також усі позивачі у справі в Колорадо є республіканцями або незалежними виборцями.

Усі сім суддів Верховного суду Колорадо були призначені демократами. Але в рішенні вони розділилися 4 до 3, що яскраво свідчить про те, що ця справа не має чіткого розподілу за партійними лініями.

У штаті Мен держсекретар-демократ також вилучив Трампа з виборчого бюлетеня праймеріз. Але в Іллінойсі суддя у відставці, який виконує функцію слухача справ у виборчій комісії штату і є республіканцем, запропонував залишити Трампа, але лише тому, що він вважав, що саме суди повинні вирішувати, чи Трамп відповідає вимогам кандидата в президенти.

Далекосяжні наслідки

Попри те, що Верховний суд вирішуватиме лише апеляцію на рішення у справі у Колорадо, це матиме далекосяжні наслідки, зокрема для штату Мен, держсекретар якого, як вказано вище, у грудні постановив, що Трампа слід вилучити з первинного голосування в штаті, а також для незавершених справ з цього питання у 11 інших штатах, й інших майбутніх справ.

Верховний суд може залишити в силі рішення Колорадо, що стане нищівним ударом по переобранню Трампа. Або він може постановити, що Трамп не може бути дискваліфікований згідно з розділом 3, і знову включити його до голосування.

Судді також можуть відмовитися приймати остаточне рішення і залишити це законодавцям - наприклад, дозволити Конгресу вирішити, чи засвідчувати перемогу Трампа, якщо він переможе в листопаді.

Шість із дев’яти суддів Верховного суду були призначені президентами-республіканцями, у тому числі троє – Трампом. Але оскільки це питання майже не має правового прецеденту, важко передбачити окремі рішення суддів на основі їх ідеології.

Суддям буде важко “заперечити історичним доказам”, сказав в інтерв’ю Голосу Америки Аллан Ліхтман, професор історії Американського університету. Однак, враховуючи політичний масштаб справи, Верховний суд, швидше за все, “зробить технічний крок” і “розгляне це питання”.

Алан Дершовіц, професор права Гарвардського університету в розмові з Голосом Америки прогнозує, що судді або “скажуть, що 14-та поправка просто не має застосування за відсутності дій Конгресу, або вони знайдуть якийсь спосіб відкласти остаточне питання”.

Він наголосив на важливості одностайного рішення Верховного суду.

“Розділене рішення сильно розкололо б країну, — сказав він. - Це означає, що ми, швидше за все, побачимо вузьке рішення, яке не розв'язує широкі питання”.

Наразі незрозуміло, скільки часу знадобиться Верховному суду для прийняття остаточного рішення.