Велика Британія “дуже серйозно” сприймає погрози втручання у вибори

Велика Британія “дуже серйозно” сприймає погрози іноземного втручання у вибори, які очікувано відбудуться пізніше цього року, заявив міністр оборони країни в неділю після попередження представника служби боротьби з тероризмом. Про це повідомляє агентство AFP.

“Очевидно, що ми сприймаємо це дуже серйозно”, - сказав Ґрант Шаппс телеканалу Sky News.

За його словами, органи по боротьбі з тероризмом та інші установи “дуже уважно дивитимуться за цим”.

Керівник контртерористичної служби Великої Британії Метт Джукс заявив у п’ятницю, що загроза шпигунства з боку іноземних держав, таких як Китай, Росія та Іран, зараз більша, ніж це було коли-небудь “з часів холодної війни”.

Він сказав, що поліція створила новий підрозділ для протидії загрозам втручання напередодні виборів, які, як очікують, будуть призначені пізніше цього року.

За його словами, підрозділ використовуватиме повноваження, надані Законом про національну безпеку, прийнятим у липні минулого року, щоб ускладнити країнам шпигування та втручання в політичний процес.

“Мова йде про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії”, - сказав Джукс.

У звіті американської компанії Microsoft в листопаді минулого року йдеться про те, що Росія, Іран і Китай, ймовірно, вдадуться до складних операцій зі здійснення впливу та втручання напередодні президентських виборів у США 2024 року та інших ключових виборів у всьому світі.

Очікувано всі три країни намагатимуться сформувати геополітичні результати на свою користь на тлі великих поточних або потенційних регіональних конфліктів, йдеться у звіті.

Зусилля з втручання, ймовірно, здійснюватимуться на інших онлайн-платформах, ніж ті, які були залучені на виборах у 2016 і 2020 роках.

Глава британської антитерористичної служби також попередив, що конфлікт на Близькому Сході призвів до сплеску активності ісламістів, і що Велика Британія зіткнулася з “моментом радикалізації”.

Він сказав, що обсяг інформації про тероризм і насильницький екстремізм, що проходить через поліційні системи, збільшився на 25 відсотків, що є “значним зростанням” порівняно до “звичайних рівнів”.

“Ми завжди бачимо сплески після терористичних інцидентів, але те, що ми спостерігаємо після 7 жовтня, — це сплеск, який є вищим і більш стійким, ніж будь-коли раніше”, — сказав Джукс у коментарях британським ЗМІ.

“Я б назвав швидкість і масштаби впливу цих глобальних подій надзвичайними”.