Держдеп: Путін хотів відновити "славу російської імперії", натомість благає Кім Чен Ина про допомогу

Американський уряд занепокоєний посиленням військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, заявили під час брифінгів в адміністрації президента США та у Державному департаменті.

"Коли ви бачите те, що виглядає як розширення співпраці та, ймовірно, військові передачі, це викликає занепокоєння і потенційно порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які Росія сама ж і підтримала", - сказав речник Держдепу Метью Міллер. Він додав, що Вашингтон "без вагань" накладе додаткові санкції на Росію та Північну Корею, якщо вони укладуть будь-які нові угоди щодо постачання зброї.

Після втрати десятків тисяч російських солдатів і витрати мільярдів і мільярдів доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу

Міллер підкреслив: "Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, сподіваючись, що він зможе відновити славу російської імперії, але його максималістські імперіалістичні цілі зазнали поразки, і тепер, через півтора року, після втрати десятків тисяч російських солдатів і витрати мільярдів і мільярдів доларів він благає Кім Чен Ина про допомогу. То ж це дещо говорить про загальний контекст того, як ця війна йде для Росії".

Представник Ради із нацбезпеки США Джон Кірбі закликав Пхеньян утриматись від воєнної допомоги Росії у її повномасштабній агресії проти України:

"Жодний народ на планеті, ніхто не має допомагати пану Путіну вбивати мирних українців". Він пообіцяв, що США діятимуть у відповідь, "якщо вони [КНДР] вирішать іти вперед у питанні постачань озброєння". Кірбі також висловив оцінку, що найімовірніше Росія захоче отримати від КНДР артилерію.

13 вересня лідер Північної Кореї і президент Росії зустрілися на Далекому Сході Росії. 70-річний Путін показав 39-річному Кіму ракетно-космічну базу "Схід" та обговорив можливість відправлення в космос північнокорейського космонавта.

Будь-яка форма співпраці будь-якої країни з Північною Кореєю повинна поважати режим санкцій

Північнокорейський лідер, чия країна перебуває у міжнародній ізоляції через розробку ядерної зброї, виголосив тост за перемогу Москви в її, як він висловився, "священній боротьбі" із Заходом у війні в Україні, яку більшість країн світу називають загарбницькою агресією проти суверенної держави.

Коментуючи зустріч, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підкреслив: "Будь-яка форма співпраці будь-якої країни з Північною Кореєю повинна поважати режим санкцій, запроваджений Радою Безпеки".

Велика Британія закликала Північну Корею припинити переговори про зброю з Росією і заявила, що візит Кіма показав, наскільки ізольованою опинилася Москва на світовій арені.

Видання Reuters підкреслює, що вибір лідерів зустрітися на космодромі - символ амбіцій Росії як космічної держави - став символічним, оскільки Північна Корея двічі за останні чотири місяці не змогла запустити розвідувальні супутники. На запитання російських ЗМІ, чи допоможе Москва Кіму будувати супутники, Путін відповів: "Тому ми сюди й приїхали".