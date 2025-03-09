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Віцепрезидент США поскаржився на проукраїнських протестувальників

Фото: Віцепрезидент США відвідує Техас, 5 березня 2025 року
Фото: Віцепрезидент США відвідує Техас, 5 березня 2025 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поскаржився на учасників протесту на підтримку України. У дописі в соцмережі Х Венс звинуватив групу протестувальників із гаслами "Слава Україні" в тому, що вони йшли слідом за Венсом та його трирічною донькою і кричали, що "все більш бентежило і лякало дитину".

Венс все ж зауважив, що його розмова з протестувальниками "була здебільшого ввічливою", хоча і зазначив: "Якщо ви переслідуєте трирічну дитину в рамках політичного протесту - ви погана людина (sh-t person)".

У відео розмови Венса з протестувальниками, яке оприлюднив канал Cincinnati WCPO 9 News, розміщеному виданням Daily Beast та іншими, видно частину розмови.

Протестувальники зокрема закидали Венсу, що він віддає Україну Росії, на що той заперечив, заявивши: "Гадаю, те, що ми робимо, ми насправді змушуємо до дипломатичного врегулювання".

Протест відбувся в місті Цинциннаті штату Огайо, де проживає Венс.

Це не перший раз, коли Венс зустрічається з протестувальниками поза робочим часом. 29 лютого, наступного дня після суперечки під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі, протестувальники зустріли Венса у Вермонті, куди від з сім’єю поїхав відпочивати на лижному курорті. Люди тримали постери з надписами на підтримку України та зверненнями до американської влади про необхідність підтримувати її протистояння російській агресії.

8 березня акція протесту на підтримку України відбулась і в американській столиці - Вашингтоні.

Протестувальники виступали на підтримку України і намагались привернути увагу до війни Росії в Україні перед зустріччю делегацій США та України в Саудівській Аравії, запланованій на наступний тиждень.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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