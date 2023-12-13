Провінція розбрату: чи призведуть дії Ніколаса Мадура щодо анексії провінції Ессекібо до нового військового конфлікту? Думки експертів

Ситуація довкола провінції Ессекібо, яка наразі входить до складу Гаяни, та на яку претендує Венесуела, залишається напруженою. Після референдуму, який провів режим президента Венесуели Ніколаса Мадура, та який дозволив владі анексувати цю територію, обидві країни зосередили на кордоні війська. Водночас держави домовилися про зустріч 14 грудня. Посередником у перемовинах виступатиме Регіональний союз країн Латинської Америки. Також планується участь і президента Бразилії, який раніше закликав Мадуро утриматися від вторгнення в Гаяну.

Гаяна – одна з найменших країн Південної Америки. Це – єдина англомовна держава континенту. Її населення – менше мільйона. Проте за останні кілька років її економіка переживає бум. ВВП країни у 2022-му виріс на 68%. І Гаяна стала державою з найшвидше зростаючою економікою у світі. До кінця 2028-го експерти прогнозують ріст ще на 115%. Уся справа – у нафті, але суперечка – стара Причина такого економічного дива – експорт нафти. Перше родовище нафти відкрили на шельфі у 2015-му у басейні річки Ессекібо. Після цього американські компанії почали її видобуток, що і стало початком економічного дива. Проте це також, за оцінками експертів, загострило і ситуацію довкола суперечки між Венесуелою та Гаяною за провінцію Ессекібо. "Усе, що на захід від річки Ессекібо це, відповідно до нашої історії, територія Венесуели. Це територія в 159 тис. кв м. Це регіон Ессекібо, який і є предметом суперечки. Це територія, більша частина якої – непрохідні джунглі", - пояснює Армандо Армас, венесуельський опозиційний політик, який зараз у вигнані та мешкає в Іспанії. За його словами, позиція венесуельців щодо провінції Ессекібо єдина – це територія Венесуели. Проте сама суперечка триває вже понад сто років. Водночас низка країн, у першу чергу США, Велика Британія визнають цю територію частиною Гаяни. Зараз справа щодо провінції перебуває у Міжнародному суді ООН.

За словами Леопольдо Лопеса, ще одного венесуельського політика у вигнані, опозиція завжди виступала за дипломатичний шлях вирішення цієї суперечки. На відміну від Ніколаса Мадура, який в останні кілька тижнів пішов на загострення ситуації. "Він призначив очільника цього спірного регіону. Буквально вчора мобілізував військові частини. Мадуро – дуже безвідповідальна людина. Тому я не виключаю ескалації, яка переросте до військового конфлікту", - пояснює свою позицію політик. Президент Гаяни Ірфаан Алі неодноразово говорив, що позиція його країни щодо спірної території не підлягає обговоренню.

Для уряду це – можливість спробувати побудувати підтримку населення на націоналізмі, щоб компенсувати те, що сам Мадуро дуже непопулярни

Джеф Ремсі, старший дослідник Венесуели в Атлантичній раді, пов’язує такі радикальні кроки Ніколаса Мадура з внутрішньо політичною ситуацією. Напередодні виборів президента, які відбудуться наступного року, він вирішив мобілізувати електорат. За його словами, венесуельці, незалежно від того, чи підтримують вони уряд чи ні, загалом підтримують територіальні претензії Венесуели. "Тому для уряду це – можливість спробувати побудувати підтримку населення на націоналізмі, щоб компенсувати те, що сам Мадуро дуже непопулярний. Референдум був першим тестом здатності уряду Мадура мобілізувати свою базу, щоб перевірити себе", – додає він. Диктаторів надихає приклад Аргентини – Лопес З тим, що Мадуро вирішив використати тему територіальної суперечки, аби посилити свої позиції перед виборами погоджуються й опозиційні політики. Лопес каже, що Мадуро вирішив зробити те, що було вже в історії Латинської Америки. "Латинська Америка відома диктаторським режимом в Аргентині, який використав питання Мальвінських островів, щоб відвернути внутрішню увагу і спробувати консолідувати єдність. Саме це намагається зробити Мадуро", – переконаний він. У 1982 році черговий очільник аргентинської військової хунти Леопольдо Галтьєрі вирішив влаштувати «маленьку переможну війну» за острови, які в Аргентині називали Мальвінськими, а у Великій Британії – Фолклендськими. Острови належали Британії, але в Аргентині це вважали несправедливим, і «повернення» островів під владу Буенос-Айреса, мало підвищити популярність військового керівництва серед населення. Та в результаті понад двомісячного протистояння з Лондоном Буенос-Айрес програв і в Аргентині сталася політична криза і зміна влади. Експертам дії Мадура також нагадують сценарії, які використовувала Росія для анексії територій України. Наприклад, він вже заявив про видачу венесуельських паспортів мешканцям провінції, як це робила Росія в Криму. Крім цього, Лопес також звертає увагу на те, що від 2007-го року Венесуела у військовому плані залежить від Росії. За його даними, збройні сили Венесуели використовують автомати Калашнікова. Окрім того, Венесуела має парк літаків «Су», а також російську протиракетну оборону. "За останні 10-15 років Венесуела купила в Росії озброєння десь на $16-20 млрд млрд. І, звичайно, всю підготовку з використання цієї техніки проводять російські військові", – каже він.

Армас називає людиною Кремля у Венесуелі навіть не самого Мадура, а міністра оборони Венесуели – генерала Владіміра Падріно Лопеса.

Дуже багато доказів того, що Путін і Кремль підтримують це

Леопольдо Лопес переконаний, що Росія зацікавлена у створенні чергової геополітичної кризи руками Мадура. "Я думаю, що Мадуро дуже розраховує на Кремль. Тому не дивно, що два дні тому Кремль оголосив, що найближчими днями Мадуро збирається відвідати Москву. Тому дуже багато доказів того, що Путін і Кремль підтримують це", – переконаний політик. Сполучені Штати, які мають не лише геополітичні, а й економічні інтереси в Гаяні, після початку ескалації оголосили про спільні військові навчання. Публічно американська влада коментує ситуацію обережно. Для США провінція Ессекібо – це територія Гаяни Заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер під час свого виступу на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні заявив, що для США провінція Ессекібо – це територія Гаяни. Більше того, за його словами, минулого тижня Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про те, що будь-яка одностороння, військова, або будь-яка інша дія, рівнозначна застосуванню сили для спроби змінити ці кордони, буде нелегітимною і не повинна здійснюватися. "Тому ми справді занепокоєні референдумом, риторикою, яку ми чуємо. І наше послання є дуже чітким, це все – нелегітимне і не повинно відбуватися. Ці безперервні погрози, які постійно робить венесуельський уряд, повинні припинитися", – заявив Файнер.