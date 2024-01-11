«Використання мови за своєю природою є політичним». Українці масово переходять з російської на українську мову – міжнародне дослідження

Російськомовні українці масово перейшли на українську мову з початком російського вторгнення, засвідчили вчені з Німеччини та Великої Британії, які проводили дослідження, вивчаючи поведінку користувачів мережі Х (колишня Twitter).

«Більше половини користувачів, які твітили російською, переходять на українську мову з російським вторгненням», – кажуть дослідники.

Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності та основою для побудови нації

Дослідники з Університету імені Людвіга Максиміліана у Мюнхені (LMU), Мюнхенського технічного університету (TUM) та Університету Бата у Великій Британії аналізували використання українцями соцмереж до та після повномасштабного вторгнення в Україну.

Міждисциплінарна група вчених, яка вивчала поведінку користувачів соцмереж, з'ясувала, що тренд до більшого вживання української мови в соцмережах в Україні існував вже після Євромайдану та російської анексії Криму у 2014 році, але після російської широкомасштабної агресії 2022-ку, українці здійснили різкий перехід від використання російської мови до української.

«Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності та основою для побудови нації», – кажуть дослідники у своїй статті.

На думку науковців, результати їхнього спільного дослідження свідчать про те, що йдеться про «свідомий вибір користувачів на користь більш української (онлайн) ідентичності та самовизначення себе українцями».

“Очевидно, війна змушує людей більше відмовлятися від російської мови”, – сказав Даніель Рачек, провідний автор дослідження та доктор Департаменту статистики Університету Мюнхена LMU. Свої висновки дослідники опублікували в журналі Communications Psychology.

Дослідники вивчали майже 4,5 мільйонів твітів від майже 63 тисяч користувачів мережі Х (колишня Twitter) від січня 2020 року по листопад 2022 року, і щоб обробити дані, використовували штучний інтелект та статистичний аналіз.

"Ми вивчали, як українські громадяни (і негромадяни, які там проживають) реагують на агресивні напади та вторгнення їхньої країни з боку безпосереднього сусіда, з яким вони мають спільну історію та мову, і як еволюціонувало використання мови до та під час війни", – повідомили у документі.

Вони додали, що могли спостерігати за поведінкою людей як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, "не покладаючись ні на малі опитування, ні на нечасті переписи населення, останній з яких проводився у 2001 році".

При цьому у дослідженні також вказано, що користувачі мережі Х – це обмежена віком група людей. За їхніми даними, українським твітером користуються люди віком 18–29 років (13%), 30–39 років (8%), 40–49 (7%), 50+ (1%).