В Японії сталась серія потужних землетрусів, є небезпека цунамі

У понеділок, 1 січня, Японія пережила понад 10 потужних землетрусів. Найсильніший з них магнітудою 7,6 бала стався у центральній частині Японії, у префектурі Ісікава на узбережжі Японського моря. Влада країни попереджає про загрозу цунамі та закликає жителів до негайної евакуації.

Загрозу цунамі оголосили для всього західного узбережжя Японії. Влада попереджає, що рівень води цього цунамі може сягнути 3 метрів та може вразити ту саму провінцію, яка постраждала від землетрусу. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав жителів регіону, де очікується цунамі, “негайно евакуюватись”.

“Мешканці мають бути напоготові щодо подальших можливих землетрусів, і я закликаю людей із районів, де очікується цунамі, якнайшвидше евакуюватися”, – заявив Кісіда.

Спостерігається велике цунамі, і існує ризик величезних руйнувань

Незабаром після заяв Японського метеорологічного агентства про низку землетрусів у Японському морі, японська національна телекомпанія NHK повідомляла про небезпеку хвиль цунамі в 5 метрів. Згодом метеорологічне агентство зменшило рівень очікуваного цунамі до “звичайного” цунамі з висотою хвиль до 3 метрів.

“Спостерігається велике цунамі, і існує ризик величезних руйнувань. Якщо ви перебуваєте на узбережжі або вздовж річки, будь ласка, негайно евакуюйтеся в безпечні місця, такі як високі евакуаційні будівлі”, — йдеться в повідомленні метеорологічного агентства. Також повідомляється, що перші хвилі цунамі вже вдарили на деяких ділянках японського узбережжя.

Відповідно до заяв Управління ядерного регулювання Японії, з атомних електростанцій, які розташовані уздовж Японського моря, не надходило повідомлень про порушення в роботі. Понад 36 тисяч будинків у префектурі Ісікава, яка найбільше постраждала від землетрусу, а також регіон Нііґата залишилися без електрики. Кількість постраждалих від цунамі поки що невідома.

Також загрозу цунамі оголосили в російському Владивостоці, Хабаровському краї та на острові Сахалін.

Дивіться також: "Україна годує світ попри щоденні атаки Росії". На Заході відзначили ріст експорту українського зерна