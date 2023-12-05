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США пропонують 7$ млн винагороди за інформацію про росіянина Усса

  • Голос Америки
Раніше Усс, який  є сином губернатора Красноярського краю в Росії, втік з-під домашнього арешту в Італії
Раніше Усс, який  є сином губернатора Красноярського краю в Росії, втік з-під домашнього арешту в Італії

Державний департамент США надасть винагороду обсягом до семи мільйонів доларів за інформацію, що допоможе заарештувати чи притягнути до відповідальності росіянина-втікача Артема Усса.

Відповідне оголошення опублікувало американське зовнішньополітичне відомство на своєму сайті.

В США Усса звинувачують в незаконному транспортуванні до Росії американського військового обладнання та обладнання подвійного призначення на мільйони доларів, використанні фінансової системи США для контрабанди мільйонів барелів нафти з Венесуели.

Раніше Усс, який є сином губернатора Красноярського краю втік з-під домашнього арешту в Італії. Йому загрожувала екстрадиція до США.

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