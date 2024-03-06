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Озброєні групи контролюють 80% столиці Гаїті. Населення масово залишає місто - ООН

Жінка біля міжнародного аеропорту в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 4 березня 2024 року. Під час останньої серії нападів на урядові об’єкти, зокрема, масову втечу з в’язниці, члени групи перестрілялися з поліцією та солдатами навколо аеропорту. (AP Photo/Odelyn Joseph)
Жінка біля міжнародного аеропорту в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 4 березня 2024 року. Під час останньої серії нападів на урядові об’єкти, зокрема, масову втечу з в’язниці, члени групи перестрілялися з поліцією та солдатами навколо аеропорту. (AP Photo/Odelyn Joseph)

ООН заявляє, що зростання насильства на Гаїті за останні кілька днів змусило майже 15 000 людей залишити свої домівки у столиці країни Порт-о-Пренс, 80% якої контролюється озброєними групами.

У повідомленнях зі столиці йдеться, що Порт-о-Пренс майже закритий. Увечері в неділю, 3 березня, уряд Гаїті оголосив 72-годинний надзвичайний стан. Жителі міста виходять на вулиці лише за необхідним.

Влада змушена була вдатись до цього кроку після того, як озброєні люди захопили Національну в'язницю Гаїті пізно ввечері в суботу, 2 березня, звільнивши майже всіх в'язнів. З 4 тисяч в'язнів у тюрмі залишилося близько 99 ув'язнених.

Перестрілка відбулась між гаїтянськими солдатами й поліцією з одного боку та добре озброєними бандами з другого, які в понеділок, 4 березня, намагалися захопити контроль над міжнародним аеропортом Порт-о-Пренса. Співробітники служби безпеки країни увечері 4 березня продовжили патрулювання аеропорту.

Це найбільша атака на аеропорт в історії Гаїті. Міжнародний аеропорт Туссен Лувертюр був закритий, коли стався напад, без літаків і пасажирів на місці.

Минулого тижня аеропорт коротко обстрілювали під час нападів озброєних угруповань, але їм не вдалось увійти в аеропорт чи отримати контроль над ним.

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі виступає перед студентами під час публічної лекції в Міжнародному університеті США (USIU) в Африці, в Найробі, 1 березня 2024 р.
Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі виступає перед студентами під час публічної лекції в Міжнародному університеті США (USIU) в Африці, в Найробі, 1 березня 2024 р.

Останній сплеск насильства почався в четвер, 29 лютого, коли прем’єр-міністр Аріель Генрі приїхав до Кенії, щоб підписати угоду, за підтримки ООН, про направлення 1000 кенійських поліціянтів у Гаїті для допомоги у боротьбі зі злочинцями.

Лідер угруповання Джиммі Черізьєр на прізвисько "Барбекю" опублікував відеозвернення, в якому заявив про скоординований напад озброєних груп з метою витіснення прем'єр-міністра Генрі.

Він оголосив, що ці групи прагнуть змусити прем'єр-міністра Гаїті піти у відставку та "звільнити країну", і мовляв, вони "використають усі стратегії для досягнення цієї мети".

Лідер банди і колишній офіцер поліції Джиммі "Барбекю" Черізьє очолює марш проти прем’єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 19 вересня 2023 р.
Лідер банди і колишній офіцер поліції Джиммі "Барбекю" Черізьє очолює марш проти прем’єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 19 вересня 2023 р.

4 березня у США речник Державного департаменту Метт Міллер заявив, що Сполучені Штати засуджують насильство в Гаїті і уважно стежать за ситуацією. Він зауважив, що США застосували санкції щодо багатьох причетних до насильства, через порушення ними прав людини та нелегальний обіг наркотиків.

Речник Держдепу закликав ООН завершити роботу над "Багатонаціональною місією із підтримки безпеки для надання допомоги Національній поліції Гаїті для вирішення складної безпекової ситуації на місці".

Міллер додав, що за даними Державного департаменту, прем'єр-міністр Генрі має намір повернутися до Гаїті, але коли — невідомо, і де він перебував після того, як покинув Кенію минулого тижня — теж невідомо.

Генрі став лідером Гаїті після вбивства президента Жовенеля Моїза в 2021 році, що призвело до надзвичайного рівня насильства та хаосу в країні. Він двічі обіцяв провести нові вибори, але щоразу відмовлявся.

У цій статті були використані деякі матеріали з видань The Associated Press, Reuters, Agence France-Presse.

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Вирішальні внутрішньопартійні вибори у США – настрої виборців. Відео

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Вирішальні внутрішньопартійні вибори у США – настрої виборців

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