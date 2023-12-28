США ввели санкції проти фінансової мережі за зв'язок з нападами в Червоному морі

У четвер Сполучені Штати наклали санкції на мережу обмінників валюти з Ємену та Туреччини, які, як стверджується, допомагали надавати гроші повстанцям-хуситам, яких підтримує Іран і які атакували комерційні судна в південній частині Червоного моря.

Під санкції потрапили керівник фінансового посередника в Сані, Ємен, а також три обмінні пункти в Ємені та Туреччині. Міністерство фінансів США стверджує, що ці особи та компанії допомагали переказувати мільйони доларів хуситам за вказівкою фінансового іранського посередника Саїда аль-Джамаля, який потрапив під санкції.

Санкції блокують доступ до американської власності та банківських рахунків і перешкоджають особам і компаніям, на які вони спрямовані, вести бізнес з американцями.

Цей крок є однією із фінансових санкцій, спрямованих на покарання хуситів.

Раніше цього місяця США оголосили про введення санкцій проти 13 осіб і компаній, яких відомство звинуватило в тому, що вони надають десятки мільйонів доларів від продажу та доставки іранських товарів хуситам у Ємені.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, сказав, що дії в четвер «підкреслюють нашу рішучість обмежити незаконний потік коштів хуситам, які продовжують здійснювати небезпечні напади на міжнародне судноплавство та ризикують ще більше дестабілізувати регіон».

Нельсон сказав, що США та їхні союзники «продовжуватимуть націлюватися на ключові мережі сприяння, які сприяють дестабілізаційній діяльності хуситів та їхніх прихильників в Ірані».

У минулому хусити подеколи нападали на кораблі в регіоні, але напади почастішали з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом, посилившись після вибуху в лікарні в Газі 17 жовтня, внаслідок якого багато людей було вбито та поранено. Лідери хуситів наполягають на тому, що їх ціллю є Ізраїль.

У грудні Білий дім також оголосив, що заохочує своїх союзників приєднатися до Об’єднаних морських сил, партнерства з 39 членів, яке існує для протидії зловмисним діям недержавних діячів у міжнародних водах, оскільки воно має намір дати відсіч хуситам.

Напади єменських повстанців-хуситів на комерційні судна в Червоному морі відлякали деякі з провідних світових судноплавних компаній і нафтових гігантів, фактично переорієнтувавши світову торгівлю з важливої артерії споживчих товарів та енергоносіїв, що, як очікується, спричинить затримки та зростання цін.