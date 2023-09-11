У США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня

Сполучені Штати в понеділок вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня, в результаті яких загинуло майже 3000 людей.

Президент США Джо Байден виступить із промовою перед військовослужбовцями, працівниками служб швидкого реагування та їхніми родинами на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска.

Байден прибуває на Аляску після візиту на саміт G20 в Індії та зустрічі з лідерами у В’єтнамі. Хоча ці 22-гі роковини - рідкісний випадок, коли президент не з’явиться на урочистостях на місцях катастроф у Нью-Йорку, Пенсильванії чи у Пентагоні, це не є безпрецедентним.

Президент США Джордж Буш у 2005 році провів церемонію перед Білим домом, а президент Барак Обама в 2015 році провів у Білому домі хвилину мовчання перед тим, як відвідати захід, присвячений роботі військових у сусідньому Форт-Міді.

Віцепрезидентка Камала Гарріс відвідала церемонію в понеділок біля Національного меморіалу та музеї 11 вересня в Нью-Йорку. Терористи Аль-Каїди викрали два комерційні літаки та врізалися ними у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, в результаті чого обидві будівлі завалилися.

Дзвін надії пролунав у каплиці Святого Павла в Нью-Йорку в понеділок, щоб відзначити момент о 08:46 ранку за місцевим часом, коли 11 вересня 2001 року перший із двох літаків врізався у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру.

У понеділок, як і в минулі роки, рідні та близькі читали вголос імена 2977 жертв перед тисячами людей, які зібралися теплого хмарного ранку.

Перша леді Джилл Байден, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі взяли участь у церемонії покладання вінків у понеділок до Національного меморіалу Пентагону 11 вересня неподалік від Вашингтона, округ Колумбія.

Церемонія розпочалася зі дзвону, коли були зачитані імена кожного з 184 людей, які загинули після того, як терористи вбили захоплений літак у будівлю – 59 осіб були в літаку та 125 людей у будівлі. Пентагон є штаб-квартирою Міністерства оборони США.

У понеділок над місцем, де літак врізався в будівлю о 9:37 ранку за місцевим часом 22 роки тому, був вивішений прапор США, як і в дні після нападу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що згадувати про напади щороку важко, і з роками може здатися, що світ рухається далі. Але він запевнив сім'ї та близьких загиблих, що оборонне відомство завжди пам'ятатиме.

Чоловік віцепрезидентки Гарріс, Дуг Емхофф, взяв участь в церемонії покладання квітів до меморіалу у Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де інший викрадений літак, рейс United Flight 93, впав на поле після того, як пасажири билися з нападниками. Також були зачитані імена тих жертв, пролунав дзвін в пам’ять про кожного.

11 вересня є державним Національним днем служіння та пам’яті в Сполучених Штатах, який має на меті перетворити день трагедії на день творення добра, щоб вшанувати пам’ять жертв і тих, хто надавав екстрену допомогу після терористичних атак.