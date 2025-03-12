Генсек НАТО Рютте їде до Вашингтона, говоритиме з Трампом про досягнення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні цього четверга, 13 березня.

Планування зустрічі підтвердили і у Білому домі, і на офіційному сайті альянсу.

Рютте перебуватиме з візитом у столиці США 12-14 березня, і окрім президента Трампа, зустрінеться також із високопосадовцями Білого дому та Конгресу США, інформує НАТО.

Напередодні Рютте побував у Косово, де наголосив на важливості безпеки Балкан, а також раніше цього місяця зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. “Важливі дискусії з президентом Зеленським про шлях до міцного миру в Україні”, – так генсек НАТО підписав спільне фото з цієї зустрічі.

Напередодні візиту до Вашингтона Марк Рютте привітав зусилля президента США Дональда Трампа із закінчення російсько-української війни.

“Перш за все, я хочу дійсно відзначити той факт, що завдяки йому [президенту США Дональду Трампу, – ред.] зараз відбувся прорив, коли мова йде про Україну, з точки зору початку переговорів як з росіянами, так і з українцями. Це важливо”, - заявив генеральний секретар НАТО.

Рютте також позитивно відгукнувся про ініціативу французів та британців стосовно питань гарантій безпеки для України після підписання мирної угоди або припинення вогню.

“Одним із способів зробити це були б європейські війська в України, також можуть бути інші способи”, – додав Рютте.

Він наголосив, що відповідні перемовини тривають “у тісному зв'язку зі Сполученими Штатами”.

"Я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, спочатку треба досягти миру. А миру ще немає. В той же час ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир. І одне з найбільших завдань для цього – це те, над чим працюють французи та британці, як і багато інших країн. І ця розмова є важливою також у тісному зв’язку зі Сполученими Штатами”,- зазначив Марк Рютте 11 березня.

“Але знову ж таки, якщо говорити про аргументи президента Трампа – спочатку мирна угода, перш ніж ми зможемо підтримувати будь-який мир”, – наголосив Рютте.

На важливості гарантій безпеки у своїх коментарях наголосила напередодні і Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас.

За її словами, угода з Росією щодо припинення війни проти України вимагатиме надійних гарантій безпеки.

“Будь-яка угода з Путіним має бути підкріплена сильними гарантіями безпеки. Послужний список Росії щодо порушених договорів не залишає місця для довіри”, – заявила Каллас.

Вона також нагадала, що у відповідь на погрози Росії лідери ЄС “пообіцяли значно збільшити військові витрати не для того, щоб спровокувати конфлікт з Росією, а для того, щоб запобігти йому”.

“Оскільки ми зміцнюємо Європу, ЄС залишатиметься передбачуваним, надійним партнером для ООН. Так, сьогодні світ палає, але багатостороння система, яку ми побудували, залишається найкращим шляхом до більш стабільного світу”, – вважає Каллас.

Вона наголосила у спілкуванні з журналістами, що війна Москви – не що інше, як колоніальний напад і несправедливе вторгнення до суверенного сусіда.

“Ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, якого щодня бомбардують. Я погоджуюся з президентом Трампом, що вбивства мають припинитися. Путін може припинити цю війну миттєво. Все, що йому потрібно зробити – це припинити бомбардувати Україну”, – додала Каллас, зауваживши, що натомість російські атаки посилилися останніми днями, демонструючи небажання Росії рухатися до миру.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте висловлював"обережний оптимізм" щодо діалогу між США та Україною.

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