США: Іран ігнорує міжнародне занепокоєння щодо ядерної програми

У середу Сполучені Штати заявили, що продовжать "максимальний тиск" на Іран, щоб не дати йому отримати ядерну зброю.

Тегеран відхилив пропозицію США щодо нових ядерних переговорів на тлі зростання стурбованості щодо його запасів збагаченого урану.



"Як повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії [МАГАТЕ], Тегеран продовжує стрімко нарощувати виробництво високозбагаченого урану, — йдеться в заяві місії США при ООН. — Це також єдина країна у світі без ядерної зброї, яка виробляє високозбагачений уран, для якого вона не має мирних цілей".



Сполучені Штати заявили, що Іран "грубо" кидає виклик Раді Безпеки ООН та ігнорує "чіткі та послідовні занепокоєння" як Ради, так і міжнародної спільноти.



"Рада має бути чіткою та об'єднаною у розгляді та засудженні цієї нахабної поведінки", — йдеться у заяві США.



Іран роками заперечує, що його діяльність в атомній сфері має військові цілі. Але, починаючи з травня 2019 року, він поступово припинив виконання своїх ядерних зобов’язань у рамках ядерної угоди 2015 року, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), який пом'якшив санкції проти Тегерану в обмін на обмеження його ядерної програми.



У лютому 2021 року він припинив виконання своїх зобов’язань. У результаті МАГАТЕ більше не проводить перевірку та моніторинг, пов’язану з угодою, і це викликало багато запитань щодо того, що робить Іран.



Сполучені Штати, а також Велика Британія та Франція, які залишаються учасниками JCPOA, з якого США вийшла за першого президентства Трампа, скликали закрите засідання Ради Безпеки ООН у середу для обговорення зусиль Ірану щодо розповсюдження ядерної зброї.

Члени Ради Греція, Панама та Південна Корея також підтримали заклик. "Нас серйозно непокоїть остання доповідь МАГАТЕ про виробництво Іраном високозбагаченого урану, — сказав журналістам заступник британського посла в ООН Джеймс Каріукі. — Генеральний директор повідомив минулого місяця, що Іран виробив 275 кілограмів урану, збагаченого до 60% – це значно більше ніж потрібно для цивільного використання – і жодна інша неядерна держава не має такої кількості".



Каріукі сказав, що Британія вживе всі дипломатичні заходи, необхідні для запобігання придбанню Іраном ядерної зброї, включаючи відновлення санкцій ООН – процес, відомий як відклик.

Згідно з умовами угоди, санкції ООН можуть "відновитися", якщо Тегеран не виконає свої зобов’язання.



Термін дії JCPOA закінчується в жовтні, а це означає, що вікно для переговорів по суті незабаром може закритися.



Посол Ірану в ООН брав участь у зустрічі, але його місія в ООН розкритикувала її, заявивши на платформі соціальних медіа X, що "Вашингтон відкрито прагне використати Раду Безпеки ООН як зброю для ескалації економічної війни проти Ірану. Це небезпечне зловживання має бути відкинуто, щоб захистити довіру до Ради".

Росія і Китай, які також є підписантами JCPOA, є союзниками Тегерана.



Посол Китаю в ООН сказав журналістам, що ядерне питання розглядається у Відні в МАГАТЕ і що Пекін не підтримує засідання ради в середу. Фу Цун звинуватив адміністрацію Трампа, що та зірвала JCPOA, вийшовши з неї в 2017 році, але сказав, що Китай сподівається, що нова угода може бути укладена до закінчення жовтневого терміну.



"Максимальний тиск на певну країну не досягне мети", - додав він.



Фу зазначив, що Китай скличе зустріч у Пекіні з Іраном і Росією в п'ятницю, щоб спробувати сприяти можливій угоді для стабілізації ситуації.

Його очолить виконавчий заступник міністра закордонних справ Ма Чжаосюй, очікується участь заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова Сергія та заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді.