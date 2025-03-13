Суд відхилив клопотання російського олігарха проти зусиль США з конфіскації яхти

Федеральний суд Нью-Йорка відхилив клопотання російського бізнесмена проти спроб уряду США конфіскувати розкішну суперяхту, яка нібито належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.



Це рішення наближає Сполучені Штати до отримання права власності на яхту Amadea через юридичну процедуру, відому як цивільна конфіскація.



Рішення, ймовірно, наразі є найбільшою перемогою у започаткованих під час адміністрації колишнього президента США Джо Байдена зусиль щодо конфіскації активів російських магнатів, які перебувають під санкціями, і використання їх для підтримки військових зусиль України.



10 березня суд США Південного округу Нью-Йорка постановив, що російський бізнесмен Едуард Худайнатов не має права оскаржувати конфіскацію яхти, оскільки він не є її власником.



І оскільки ніхто інший не заявив про право власності, Міністерство юстиції США тепер буде вимагати рішення про конфіскацію за замовчуванням.



Юристи Худайнатова планують оскаржити це рішення.



"Постанова як юридично, так і фактично помилкова, і ми впевнені, що вона не витримає апеляції", — сказав Адам Форд, адвокат, який представляє інтереси Худайнатова та його компанії.



Міністерство юстиції відмовилося коментувати це рішення.



Прокуратура США вважає, що 106-метрова елітна суперяхта, вартість якої оцінюється в понад 230 мільйонів доларів, належить Керімову, сенатору, бізнесмену та соратнику президента Росії Володимира Путіна.



Суд також дійшов висновку, що докази підтверджують, що після вересня 2021 року Керімов або його сім'я володіли судном.

У 2018 році уряд США ввів санкції проти Керімова. Пізніше уряд стверджував, що він або люди, які діяли від його імені, платили за ремонт і утримання яхти через фінансову систему США, що є порушенням цих санкцій.

Правоохоронні органи США конфіскували Amadea у 2022 році. Але наступного року Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив про право власності, створивши основу для судового процесу, що триває й сьогодні.



Результат справи буде важливий не лише для справжнього власника та України, а й для американських громадян.



Як повідомляв Голос Америки у травні 2024 року, американські платники податків витрачали на утримання яхти понад 740 тисяч доларів на місяць. У грудні минулого року The Washington Post повідомила, що обслуговування яхти коштувало країні приблизно 30 мільйонів доларів.



Раніше суд відмовив Міністерству юстиції у дозволі продати яхту та конвертувати її в готівку, що дозволило б заощадити гроші уряду.

Битва за Amadea



У травні 2022 року, через кілька місяців після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, острівна держава Фіджі заблокувала Amadea на прохання Сполучених Штатів. Пізніше її передали правоохоронним органам США.



Вилучення було успіхом для Task Force KleptoCapture, підрозділу Міністерства юстиції, створеного адміністрацією Байдена для забезпечення санкцій проти російських олігархів. Але та перемога виявилася оманливою.



Цивільна конфіскація дозволяє правоохоронним органам конфіскувати активи — часто наркотики, готівку, автомобілі та будинки — які були використані під час скоєння злочину або отримані в результаті його вчинення. Основна перевага судової процедури полягає в тому, що вона не потребує кримінального чи цивільного судового рішення проти власника майна.



Але у випадку з Amadea, якщо Худайнатов є власником яхти, то фінансові операції, здійснені через США для обслуговування яхти, не порушують санкції.



Міністерство юстиції вважає Худайнатова "солом'яним власником" і стверджує, що він є бенефіціарним власником щонайменше восьми яхт і яхтових проєктів — флоту вартістю понад мільярд доларів.

Прокурори кажуть, що це виходить далеко за межі його фінансових можливостей, і що яхти належать іншим людям.



Наприклад, Міністерство юстиції стверджує, що один із них належить Ігорю Сєчіну, генеральному директору російської державної нафтової компанії "Роснефть".



Журналісти пов'язали з Путіним "Шехерезаду", ще одну суперяхту з цього флоту. У травні 2022 року її вилучили в Італії.

Але довести, що Amadea належить Керімову, Міністерству юстиції було складно.



Прокуратура стверджувала, що право власності на яхту було приховано за кількома компаніями. Вони стверджували, що документи та свідчення, виявлені під час розслідування Міністерства юстиції, підтверджують, що воно контролювалося Керімовим.



Команда юристів Худайнатова стверджувала, що правоохоронні органи США провели поспішне часткове розслідування перед тим, як арештувати яхту. Вони стверджували, що Міністерство юстиції також тиснуло на персонал яхт і свідків, щоб вони надали потрібні свідчення, і вибірково надало докази на підтримку своєї версії історії.



Серед доказів, які надала команда юристів Худайнатова, є показання під присягою доньки Керімова Гульнари, яка стверджує, що на початку 2022 року зафрахтувала Amadea для поїздки зі своїми дітьми, братами та сестрами, а також їхніми нянями та охоронцями. Але вона заявила, що її батьків не було на яхті, і вона не була її власником.



Уряд США "вдався до відчайдушної, жорсткої тактики, щоб отримати заяви, які відповідають їхнім брехливим наративам, — сказав адвокат Форд у заяві минулого місяця. — Уряд просто сфабрикував звинувачення, що Керімов купив Amadea. Він належить пану Худайнатову і ним завжди був".



Наступні кроки



Штефан Касселла, колишній федеральний прокурор і експерт з цивільноправової конфіскації, не очікує, що справа буде завершена найближчим часом.



За місяць до винесення рішення щодо статусу Худайнатова він сказав Голосу Америки, що стандартна стратегія протидії конфіскації зазвичай полягає в затягуванні розгляду якомога довше, щоб збільшити витрати для уряду.

Касселла очікував, що Худайнатов оскаржить будь-яке рішення, процес, на його думку, триватиме щонайменше рік.



"Цивільно-правова конфіскація часто помилково вважається спрощеним процесом, – сказав Касселла. - Це не так. Там багато належного процесу — і так повинно бути".



Крім того, пріоритети Міністерства юстиції змінилися з початку розгляду справи.



5 лютого Пем Бонді вступила на посаду нового генерального прокурора США. Того ж дня вона надіслала меморандум, у якому стверджувала, що новим пріоритетом Міністерства юстиції стане "повна ліквідація" наркокартелів і транснаціональних злочинних організацій.



У цьому ж документі вона оголосила про розпуск робочої групи KleptoCapture, групи боротьби з клептократією та ініціативи з повернення активів клептократії.