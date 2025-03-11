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ООН обмежує програми захисту прав людини, посилаючись на скорочення фінансування зі США

Повідомлення про скорочення стосуються і програм щодо України, повідомили в ООН
Повідомлення про скорочення стосуються і програм щодо України, повідомили в ООН

Офіс ООН з прав людини заявив у вівторок, що отримав повідомлення від уряду США про припинення п’яти проєктів, що змусило службу закрити деякі програми, зокрема допомогу жертвам тортур в Іраку.

Президент США Дональд Трамп скорочує програми міжнародної допомоги на мільярди доларів у всьому світі в рамках масштабного перегляду видатків. США є найбільшим у світі донором допомоги, і зараз з’являються подробиці скорочень.

Равіна Шамдасані, речниця Офісу ООН з прав людини, сказала, що повідомлення стосуються проєктів в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії, а також фонду для корінних народів, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом США.

"Є деякі країни, де нам доведеться скоротити частину нашої роботи, включаючи Колумбію, включаючи Ірак, а в інших місцях ми намагаємося перерозподілити фінансування", - сказала вона журналістам у Женеві.

Офіс ООН з прав людини має представництва та команди по всьому світу, які документують зловживання, допомагають людям у незаконному ув’язненні та захищають правозахисників.

Іракська програма, яка допомагала жертвам тортур і сім'ям зниклих безвісти, буде повністю закрита, додала вона, не надавши додаткових подробиць.

Раніше Вашингтон був головним донором офісу ООН з прав людини, надавши майже 14% його бюджету минулого року на додаток до обов’язкових зборів ООН.

"Час збільшувати інвестиції у захист прав людини, а не зменшувати інвестиції. (Захист прав людини) допомагає запобігати конфліктам, допомагає вирішувати кризи, допомагає запобігати кризам, тому він (Верховний комісар Фолькер Тюрк) закликає всі держави збільшити свої інвестиції", - сказала вона.

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