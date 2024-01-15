ООН попросила у донорів 4,2 млрд доларів для гуманітарної допомоги Україні в 2024 році

Організація Об’єднаних Націй звернулася до донорів із закликом виділити 4,2 мільярда доларів на підтримку України та українських біженців у 2024 році.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс закликав дипломатів у Женеві:

"Будь ласка, не забувайте про Україну, оскільки є багато інших місць у світі, які привертають нашу увагу. Ми навмисно зменшуємо суму грошей, яку просимо – не тому, що ми думаємо, що потреби зменшуються або війна стає кращою для народу України, – а тому, що нам потрібно розставити пріоритети. Ми добре розуміємо, що перебуваємо в умовах жорсткої конкуренції з іншими регіонами світу, жорстокої правди конкуренції між програмами допомоги".

OCHA отримало 67% із 3,9 мільярда доларів, які воно попросило минулого року для України. Управління зменшило запит 2024 року, щоб допомогти іншим регіонам свтіу, які перебувають в гуманітарній кризі, як то Газа та Судан, пише The Guardian.

Гріффітс наголосив що ООН продовжує переговори з російським урядом про те, як отримати доступ до тих людей, які, мабуть, мають найбільшу потребу.

В Управлінні нагадали, що майже через два роки після широкомасштабного вторгнення 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, що становить 40 відсотків населення.

Так у рамках нового запиту Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) просить 3,1 мільярда доларів США, для фінансування Плану гуманітарних потреб і реагування (Humanitarian Needs and Response Plan), щоб допомогти 8,5 мільйонам людей. Ще 1,1 млрд доларів мають надійти для впровадження Регіонального плану реагування на потреби біженців (Refugee Response Plan) для підтримки 2,3 мільйонів українських біженців та приймаючих громад.

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту, зазнаючи травми та позбавлені можливості задовольнити свої базові потреби. Лише цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — зауважив Гріффітс.

«Хоча їхня ситуація вже не в заголовках новин, мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки», – нагадав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

В OCHA повідомили, що попри надзвичайні труднощі з доступом, особливо до територій, окупованих РФ, у 2023 році вони надали допомогу майже 11 мільйонам українцям.