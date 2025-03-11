Генсек ООН стурбований раптовим сплеском насильства в Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння раптовою ескалацією насильства в прибережному регіоні Сирії, де з четверга ведуться зіткнення сил безпеки з бойовиками, лояльними до колишнього президента Башара Асада, внаслідок чого загинули сотні мирних жителів.

“Кровопролиття в Сирії має припинитися негайно, сказав він, а винні в порушеннях повинні бути притягнуті до відповідальності”, – зацитував журналістам речник Гутерріша Стефан Дюжаррік.

Дюжаррік сказав, що генсек ООН був стурбований масштабами насильства, яке включало “масові випадкові вбивства, в тому числі цілих сімей, і втрату одного з наших колег з Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA)”.

Співробітник цього агентства потрапив під перехресний вогонь минулого тижня, коли повертався додому з роботи під час зіткнень між містами Хомс і Латакія, заявив генеральний комісар UNRWA.

Бойовики є членами алавітської меншини країни, тієї ж релігійної групи, до якої належить родина Асадів.

Сирійська влада заявила, що їхні війська в прибережному регіоні секти поблизу портового міста Латакія зазнали спланованої атаки з боку прихильників Асада під час спроби повстання, яке було придушено. Повідомляється, що десятки бойовиків з обох сторін також були вбиті під час найжорстокіших боїв з моменту захоплення влади тимчасовою владою в середині грудня.

Очільник тимчасового уряду Ахмед аш-Шараа, колишній член Аль-Каїди, оголосив у неділю про проведення незалежного розслідування всіх злочинів, скоєних проти цивільних осіб і сил безпеки.

Раніше в понеділок Рада Безпеки ООН провела двогодинне закрите засідання на спільне прохання Сполучених Штатів і Росії.

Дипломати розповіли, що посланник ООН у Сирії Гейр Педерсен повідомив їм по відеозв’язку, що протягом кількох тижнів назрівала напруженість між прихильниками Асада та нинішньою владою, що виливалося у спорадичні сутички. Але нещодавнє насильство, за його словами, здавалося заздалегідь спланованим і скоординованим, бо бойовики, як повідомляється, атакували військові об’єкти та громадські об’єкти, такі як лікарні.

Педерсен попередив членів ради, що ситуація небезпечна і насильство може поширитися. Він закликав міжнародну підтримку справжнього політичного переходу, щоб запобігти повторному колапсу Сирії.

Після зустрічі посол Росії Василь Небензя повідомив журналістам, що рада 15 країн обговорює публікацію заяви президента щодо ситуації. Заяви Ради вимагають консенсусу, і Небензя сказав, що всі "були досить одностайні" щодо серйозності ситуації.

Представники гуманітарних служб ООН заявили, що тисячі сирійців були переміщені в прибережних районах, а тисячі інших пішли до сусіднього Лівану. Під час бойових дій постраждали шість лікарень і кілька машин швидкої допомоги, а багатьом лікарням у прибережній зоні терміново потрібні медичні засоби.

Протягом останніх 14 років в Сирії триває громадянська війна після того, як режим Асада жорстоко придушив мирні протести під час Арабської весни. Минулого місяця Програма розвитку ООН заявила, що відновлення може тривати щонайменше десять років, і підрахувала, що війна коштувала сирійській економіці збитків у 800 мільярдів доларів з 2011 року.