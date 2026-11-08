Українські книги під обстрілами і на полицях США: Гарвард відкриває українську літературу для американців

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Олег Коцюба, директор видавничої програми, каже, що американці не приховують здивування високою якістю української літератури й хочуть читати більше.

Які українські книги стали бестселерами у США? Скільки коштує видати переклад української книги у США? Про переговори із кіновиробниками щодо втілення проєктів за мотивами українських книг.

Кількість знищених російськими ударами книг в Україні перевищила 13 мільйонів — це оновлені дані Міністерства культури України. Минулого тижня російська ракета поцілила у склад Клубу сімейного дозвілля, де зберігалося 300 тисяч книг.