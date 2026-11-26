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Подія стала частиною проєкту «The Worldwide Ukrainian Play Reading Project», який після повномасштабного вторгнення заснував американський драматург Джон Фрідман, щоб проводити читання українських п'єс по всьому світу на підтримку України.

Театр у Фініксі долучився до проєкту вперше. Актори-аматори розповідали легенди про різні регіони України – від Карпат до Донбасу, від Сіверщини до Криму. Зібрані понад 2,5 тисячі доларів передадуть ініціативі Bring Kids Back, яка допомагає повертати дітей, викрадених Росією. Зйомка і текст: Ольга Бондаренко.

Відеомонтаж: Іванна Підборська.