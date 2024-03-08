"Надихають своєю рішучістю". На Заході віддають шану українкам

У Міжнародний жіночий день західні політики, оглядачі, дипломати, правозахисники вітають українських жінок, які захищають своїх близьких, борються з російською агресією на передовій чи в тилу і "надихають своєю рішучістю" увесь світ.

Гуманітарна координаторка ООН Деніз Браун, яка перебуває у Запоріжжі, вшановувала "жінок, які відстоюють свої громади, стикаючись із жорстокістю російського вторгнення".

"Дякую жінкам України за те, що ви надихаєте. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте нам залишатися такими ж рішучими, як ви, у підтримці народу України", – сказала Браун у відеозверненні у мережі Х.

Сенаторка Джин Шагін каже, що під час Місяця жіночої історії, який зараз проходить у США, вона згадує про "хоробрих жінок України".

Одна з них – військовослужбовиця, яка воює з гаслом, яке майже дослівно повторює гасло рідного штату сенаторки, Нью Гемпшира: "Свобода або смерть".

"Подібно до героїчного воїна, якого я зустріла, Андріани, тяжке поранення якої не завадило їй повернутися на передову, їхні історії нагадують нам, що боротьба України за свободу – це також наша боротьба", – твітує сенаторка.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що вона "надихається українцями", яких зустрічає щодня, і зокрема українками.

"Кожна українка, яку я знаю, бере участь у боротьбі як військова, політикиня, державна службовиця, активістка, журналістка, помічниця і, звичайно, мати. Десятки тисяч українських жінок взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення Росії та стали бійцями на передовій. Медики, сапери та оперативники. За межами поля бою українські жінки працюють, щоб підтримати військові зусилля великими й малими способами, щоб захистити свою країну, свої громади та свої родини", – сказала посолка, наголошуючи на активній ролі жінок у боротьбі проти російської агресії.

"Цього дня і кожного дня ми вшановуємо жінок України, сильних і життєво важливих захисниць свободи України. І її майбутнього", – зауважила Брінк у відеозверненні у мережі Х.

За даними Військового медіацентру, загалом станом на початок 2024 року у ЗСУ служать 62 тисяч жінок, понад 45,5 тисяч жінок – військовослужбовиці. З них майже 13,5 тисячі мають статус учасниць бойових дій, понад 4 тисячі зараз перебувають на передовій.

Французький політолог Ніколя Тензер закликає у Міжнародний жіночий день "віддати особливу шану українським жінкам, які служать у Збройних силах України воїнами, лікарками, доглядальницями, рятувальницями".

"Ми завдячуємо їм усім, не в останню чергу власною свободою", – пише політолог у мережі Х.

Акцію на згадку про українську письменницю, яка загинула внаслідок російської агресії, проводить у цей день міжнародна письменницька та правозахисна організація Міжнародний ПЕН-клуб.

"Комітет жіночих письменниць Міжнародного ПЕН-клубу запускає щорічний Poetry Zoom з порожнім стільцем на честь покійної української письменниці та члена ПЕН-клубу в Україні Вікторії Амеліної", – мовиться у повідомленні організації у мережі Х.

Міжнародний ПЕН нагадує, що українська письменниця та правозахисниця була вбита 1 липня 2023 року після того, як потрапила під російський ракетний удар по Краматорську. Їй було лише 37 років, додає повідомлення.

"Міжнародний ПЕН-клуб продовжує засуджувати насильство, розв’язане російськими військами проти України, і закликає Російську Федерацію негайно припинити її руйнівну війну проти України", – зазначено у повідомленні.